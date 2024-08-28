岑浩輝選特首｜三代老澳門提兩院論　法院醫院高效運作能回應社會

今日（28日）宣布參選澳門特首的澳門終審法院前院長岑浩輝早年到葡萄牙進修後，獲任命為終審法院院長，直至他請辭，擔任近25年院長的他提兩院理論說，若法院、醫院能高效運作，社會就會安定。對於外界質疑他不熟悉澳門社會環境，他說自己在澳門生活工作四十年，三代都在澳門，相信自己足夠了解澳門。



8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

岑浩輝被問及從事司法工作多年，察覺社會存在的問題，岑說自己長期在司法系統工作審判，法院和醫院是解決問題的地方，曾和朋友提兩院理論，若法院、醫院能高效運作，社會就會安定，醫療衞生系統能解決生理心理服務，生老病死無人能逃過；人是群居動物，必然產生各種矛盾、關係，澳門是人情世故緊密的地方，但仍需要法院解決社會紛爭，司法系統高效公正體驗正義很重要，社會亦安定有序運作。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首，與競選辦團隊合照。（梁鵬威攝）

當我哋同人發生矛盾，夫妻、兄弟、父母子女相處得唔好，都能盡量自己解決協調好，但世界上無咁美好的社會，於是需要法院通過法律解決社會紛爭，唔係夫妻關係就係兄弟姊妹關係，法院唔係人身自由就係財產關係。 澳門終審法院前院長岑浩輝

三代在澳門 足夠了解社會環境

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

對於外界質疑他不熟悉澳門社會環境，岑說社會人士對他的了解認識不深是正常，而且自己和其他司法官員也認為，社會各界和司法官員接觸少些，司法官員不是公眾人物，證明澳門人脈關係緊密的地方，司法獨立環境好，確保法官無壓力裁決案件、司法獨立。他說40年司法、法律生涯儘管不在社會拋頭露面很多，但在澳門生活工作近40年，在澳門成家，子女在澳門出世，孫兒亦在澳門出世，三代在澳門，相信很多澳門人一樣認同他是一個老澳門人，相信對澳門了解足夠。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

澳門山山水水、橫街雜巷，街市好，超市也好，我都去過，對澳門了解唔比很多知名人士差。 澳門終審法院前院長岑浩輝

至於行政或管理能力會否不足，岑說司法制度最大的改革就是將原來由政府負擔的司法行政管理交由法院負責，於是他成立終審法院辦公室，形容是綜合性的小政府，過程獲益良多。不過他就沒有回應記者問及如何評價澳門反貪工作。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

岑浩輝在1990年通過公開招考，到葡萄牙科英布拉進修，完成葡語及法律課程，返回澳門成為首批司法參事之一，開始他在法院和檢察院的工作。1997年岑浩輝當上普通管轄法院法官，並獲選為司法委員會委員，由澳門特區政府成立起，岑浩輝一直獲任命為終審法院院長，直至請辭。他審理過的大案包括前運輸工務司司長歐文龍貪腐案和前檢察長何超明涉貪案，其中在宣判歐文龍案時，批評他的受賄貪財行為令人震驚，貪得無厭，對特區政府和主要官員形象造成巨大損害。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

對於未來澳門特區適合發展的方向，岑說澳門未來發展方向就要按國家給予澳門的定位，融入國家發展大局，通過獨特地位和優勢服務國家，通過三個中心，以三個通道發展社會。