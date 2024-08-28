僱員再培訓檢討結果將出爐　何啟明料再就業情況會優化

工聯會工人俱樂部今日（28日）舉辦慶祝成立60周年酒會，勞工及福利局署理局長何啟明出席活動，稱優化僱員再培訓工作的檢討結果即將出爐，相信會優化本港再就業情況。



工聯會工人俱樂部今日（28日）舉辦慶祝成立60周年酒會。(蘇煒然攝)

何啟明：「再培訓」工作檢討即將有結果

何啟明首先祝賀工聯會工人俱樂部成立60週年，稱俱樂部歷史悠久、覆蓋面廣，本身就建基於豐富市民的文娛康樂生活、服務基層的原則，自上世紀80年代開始推出多種入門級課程。

他表示，政府已就優化僱員再培訓工作進行檢討，「結果即將出爐」，相信改革後會和俱樂部有更多合作，令本港再就業情況得以優化。

何啟明稱俱樂部歷史悠久、覆蓋面廣，本身就建基於豐富市民的文娛康樂生活、服務基層的原則，自上世紀80年代開始推出多種入門級課程。(蘇煒然攝)

工聯會理事長、工人俱樂部管理委員會主席黃國亦表示，香港明確「八大中心」新定位之下，工聯會應抓住機遇，發揮一向以來的培訓優勢，加強培訓技能型及應用型人才。

黃國表示，香港明確「八大中心」新定位之下，工聯會應抓住機遇，發揮一向以來的培訓優勢，加強培訓技能型及應用型人才。(蘇煒然攝)

吳秋北：工聯會要大膽創新

工聯會會長、立法會議員吳秋北首先回顧俱樂部歷史，讚揚創立不易，是「港英年代的創舉」，多年來俱樂部人士更是堅守崗位、適時服務市民。他又指，去年4月國務院港澳辦主任夏寶龍到工聯會考察調研，充分肯定工聯會各項工作，這說明工聯會工人俱樂部在幾代人努力下，已成為為市民提供文化、藝術、體育優質服務的多元化機構，助力很多工友實現職業夢想。

吳秋北首先回顧工俱歷史，讚揚創立不易。(蘇煒然攝)

他又指，香港進入「由治及興」關鍵期，期望工聯會在二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》指導下，秉持愛國團結精神，銳意變革、大膽創新，拓展服務領域及提升服務水準，為「一國兩制」作出更大貢獻。