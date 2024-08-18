輸入外勞｜工聯會調查揭三行業失業比例較高　促設煞停外勞機制

政府去年就個別行業設輸入外勞計劃，並「優化」舊有的補充勞工計劃，放寬原有規定兩年，容許本來不可輸入外勞的26個職位提出申請。有工會今日（18日）公布調查結果，發現從事零售、飲食、及建造業的受訪者失業比例較高，調查中也有近五成受訪者表示，在目前輸入外勞及輸入人才政策下，就業前景感擔憂。



工會也引述統計處最新數字，指出飲食業、零售業及建造業的失業率分別為5.0%、4.3%及4.3%，不止高於整體失業率3%，也較2023年8月至10月的數字，即4.3%、3.6%、3.8%有明顯上升。



工會建議，當局密切監察本港勞動力市場，制定煞停及減少外勞機制，並定期公開輸入外勞的企業資料以便監察，諮詢受影響的行業工會意見，確保外勞薪酬不低於本地行業工資中位數，防止外勞計劃被濫用。



工聯會權益委員調查發現，從事零售、及飲食的受訪者，處於失業狀態的比例約兩成，從事建造業的受訪者失業比例也逾一成半。（受訪者提供）

工聯會權益委員會於今年7月進行調查，訪問3,288名會員，了解其就業情況、及輸入外勞對的影響。結果發現，分別從事零售、及飲食的受訪者，處於失業狀態的比例約兩成，從事建造業的受訪者失業比例也逾一成半。

受訪工友憂外勞減少就業機會

整體而言，有近三成受訪者表示，收入有不同程度的減少。此外，有六成受訪者表明不認同政府擴大輸入外勞，其中分別有近八成半人、及逾七成人表示是因為會輸入外勞會減少本地工人就業機會、及壓低本地工資薪酬。

調查也指出，有近五成受訪者表示，在目前輸入外勞及輸入人才政策下，就業前景感擔憂。

工聯會理事長、立法會議員黃國指，飲食業、零售業及建造業的最新失業率，分別為5.0%、4.3%及4.3%，較2023年8月的數字，即4.3%、3.8%、3.8%有明顯上升。（受訪者提供）

工聯會理事長、立法會議員黃國則引述當局數字，指補充勞工優化計劃推行九個月，共批出1,277宗申請，涉8,586名外勞，當中輸入最多的三個工種分別為侍應生、初級廚師、及售貨員。而建造業輸入勞工特別計劃配額12,000名，發展局也已批出7,917個輸入外勞名額。

他續指，據統計處最新數字，飲食業、零售業及建造業的失業率，分別為5.0%、4.3%及4.3%，不止高於整體失業率3%，也較2023年8月至10月的數字，即4.3%、3.6%、3.8%有明顯上升。

指私營工程量大減 料引發連鎖效應

香港建造業總工會理事長周思傑指，去年至今，本港私營工程量大減，建築師事務所、及工程顧問公司現已受波及，在連鎖效應下，可預見未來一兩年，承建商、分判商、工人的工作量將明顯減少。

他續指，現時大型公營工程允許輸入外勞，並劃一以月薪方式支付，當外勞每月至少工作24天，本地工人只能淪為替工，加上私營工程量減少，導致部份本地工人開工不足。他說，已收到不少工人反映希望當局凍結輸入外勞特別計劃。

飲食業職工總會副主席余劍雄則提到，飲食業工時長、工作量大、工資偏低的問題至今未解決，導致行業無新人入行、且難留住人才，惟認為不應過份依賴外來勞動力，斷送行業發展，促改善行業的薪酬待遇及工作條件。

工聯會權益委員會建議，當局密切監察本港勞動力市場，制定煞停及減少外勞機制，保障本地勞工優先就業、和工資合理增長。（受訪者提供）

工聯會權益委員會建議，當局密切監察本港勞動力市場，制定煞停及減少外勞機制，保障本地勞工優先就業、和工資合理增長。就著當前建造業工程量減少，工人開工嚴重不足，更應考慮凍結行業特別計劃，不再批出輸入外勞配額。

該會也建議，當局宜積極推動人手短缺行業，優先提高薪酬福利待遇，改善工作條件，並定期公開輸入外勞的企業資料以便監察，諮詢受影響的行業工會意見，確保外勞薪酬不低於本地行業工資中位數，防止外勞計劃被濫用。