批粵車南下「到喉唔到肺」　田北辰倡欣澳站興建停車場簡化安排

三中全會宣講團成員、商務部黨組書記、部長王文濤，日前提到「粵車南下」正在推進。實政圓桌立法會議員田北辰形容政府有關安排，「到喉唔到肺，鐵路又接駁唔到，要等巴士，過境又要上落車」，和心目中的落差好大。



他提議，在距離港珠澳大橋最近的欣澳站附近興建巨型停車場，指定粵車只可以經北大嶼山公路出欣澳泊車，另外可用科技管理車輛，實現改革突破。



港珠澳大橋口岸離境大堂。（資料圖片/廖雁雄攝）

田北辰今（28日）在社交平台上說，深受王文濤的啓發，他說「港車北上」實施之後，「香港人可以一家大細北上，買完嘢放上車，舒舒服服咁又食又拎」，將巨大本地消費力北移。反觀「粵車南下」就未能成事，認為「粵車南下」在本地低迷的消費市道下，其中一樣政府可以考慮的改革，而要吸引高消費群，就一定要考慮自駕遊安排。

商務部長王文濤（資料圖片/廖雁雄攝）

據田北辰了解，政府已經規劃「粵車南下」安排，詳情年底就會公佈，但和他心目中的有好大落差，他說政府雖然計劃將南下車輛停泊在一個指定停車場，但位置是港珠澳大橋人工島的出入境口岸旁邊，粵車車需要泊車領取行李過境，之後就再搬行李上接駁巴士入境，和港車北上的做法相差甚遠，批評安排「到喉唔到肺，鐵路又接駁唔到，要等巴士，過境又要上落車」。

港珠澳大橋口岸。(資料圖片/鄭子峰攝)

距離港珠澳大橋最近的港鐵站是欣澳站，田北辰建議在站附近興建巨型停車場，大橋口岸就改道，令指定粵車只係可以經北大嶼山公路出欣澳泊車，好處是南下車輛自駕遊，「佢泊左喺欣澳停車場然後就去血拼，啲『戰利品』太多仲可以拎返架車到擺，到玩夠、買到夠就揸返架車返去」，才能真正推進「粵車南下」。

南下車輛管理是的挑戰之一，田北辰說現時科技進步，只要要求規定粵車車主出發前，先在網上預約好欣澳附近的指定停車場，和以科技記錄架車停泊位置，就能追蹤車輛位置。若超過法定逗留日數車主仍未出現，就可以追緝車主和拖走車輛，強調政府新環境同條件下，一定要「改革突破」。