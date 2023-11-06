施政報告｜林世雄：粵車南下市區泊車難　考慮新市鎮小巴自動駕駛

今年施政報告有關物流運輸方面提到不同措施，運輸及物流局局長林世雄今早（6日）在電台節目表示，「三鐵三路」可以增加整體運輸成效，惟荃景圍尋找建車站的空間相當有挑戰性。至於啟德發展智慧綠色集體運輸系統，他認為內地研發的新系統可減低成本。

「粵車南下」方面，他認為第二階段即廣東省或澳門旅客到市區泊車，泊車空間成問題，「尖沙咀人多車多，泊車位一定係緊張」；自動駕駛車方面，他指可考慮在新市鎮以小巴試驗短線自動駕駛。



▼施政報告 建東九龍線連接秀茂坪至▼



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三鐵三路增整體運輸成效 荃景圍建站空間挑戰大

今年施政報告提及「三鐵三路」提出優化方案，即於中鐵線設置東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個中途站。林世雄今早在港台節目《千禧年代》表示，相信可增加整體運輸成效，方便荃灣及葵涌居民，與通車時間沒有必然關係。對於早前有議員指荃景圍未必有足夠空間建造車站，他則表示一定會覓得空間，但承認相當有挑戰性。至於有建議取消以九龍塘站作為終點，直接駁中鐵線與荃灣線，他指九龍塘站是觀塘線與東鐵線策略性交匯點，可以應付將來北部都會區的跨境人流及便利九龍東居民。

啟德往舊區走線成本高 內地研新運輸系統減成本

對於計劃在啟德發展智慧綠色集體運輸系統，他解釋先前曾檢視由啟德往舊區的走線，因技術困難及成本高而不可行，經研究後認為可以綠色集體運輸系統服務該區。成本方面，他指內地研發的新系統可減低成本，但在香港實行要符合環保要求，比如架空系統要做隔音屏障，令成本變高，故要待明年作詳細規劃及評估。

▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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粵車南下市區泊車空間成問題

「粵車南下」方面，第一階段在港珠澳大橋香港口岸人工島興建自動化泊位的停車場，供廣東省或澳門的旅客泊車後可以到香港國際機場乘搭飛機，或入境香港。他表示，正研究第二階段，即廣東省或澳門旅客到市區泊車，但指「香港始終真係細」，泊車空間成為問題，「尖沙咀人多車多，泊車位一定係緊張」，需結合香港實際情況仔細研究，暫時未有推行時間表。

考慮新市鎮小巴試驗短線自動駕駛

自動駕駛車方面，他以廣州、深圳為例，有不收費的自動車經預約後在某些小區可載客行駛，不過若在本港的旺角、尖沙咀等區試行自動駕駛是言之尚早，但可以考慮在新市鎮的以部分小巴來試行，因其定點定線，「喺一個小區入面，一個短嘅路線試一試」。他相信較容易控制操作。

▼10月31日 政府公布物流行動綱領▼



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就《現代物流發展行動綱領》以洪水橋／厦村新發展區預留作現代物流發展的37公頃土地作為試點，建設現代物流圈，對於多層大廈可否容納所有受影響需搬遷人士，他則表示：「我哋都係盡量能夠幫得到幾多就幾多。」另外，日前有涉及高齡司機的交通意外，他表示早前到立法會諮詢，收緊商用車司機體檢要求，由70歲降至65歲，及修改體檢內容，預計明年會有具體公布。