孫玉菡拜訪人社部部長王曉萍　行程調整須再另行拜訪港澳辦

勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）繼續在北京訪問，拜訪了人力資源和社會保障部部長王曉萍，匯報特區政府招攬人才措施及勞工政策的進展，並就如何將香港建設成國際高端人才集聚高地交換意見。



原本孫玉菡此行預訂拜訪國務院港澳辦，但因行程調整未能安排，孫玉菡將再率團訪京拜會。



孫玉菡（左三）與中華全國總工會中國職工對外交流中心秘書長張廣（右三）會面，左四為劉焱。（勞工及福利局）

孫玉菡首先與中華全國總工會中國職工對外交流中心秘書長張廣會面，雙方同意增進交流，並加強在勞工事務的聯繫。隨後孫玉菡參觀位於西城區的養老服務中心，視察該中心的一體養老服務設施及體系，並借鑑其養老服務及大數據應用等方面的經驗。

繼昨日到訪清華大學拜訪清華大學黨委副書記過勇，孫玉菡今日亦到訪北京大學，與北京大學黨委副書記、副校長甯琦會面，介紹香港招攬人才的措施，以及人才辦的支援服務。兩校畢業生已分別有超過3,000宗高才通申請獲批。

離京前，一行人到訪國際勞工組織中國和蒙古局，與副局長戴曉初會面，就各項勞工議題交換意見。

行程調整未會港澳辦 將再率團拜訪

勞工及福利局在孫玉菡赴京前的新聞稿預告，孫玉菡將會拜訪國務院港澳辦，但因行程調整，而要稍後再度率團再到北京，與港澳辦領導會面。而孫玉菡一行今日晚上已返抵香港。