照顧者｜關愛隊洗樓會用App記錄　孫玉菡：研整合資料尋高危個案

照顧者支援近年備受關注，怎樣找出有需要的人尤為重要。勞福局早前稱正研究設立高危個案資料庫，勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）出席活動後表示，社福界一直會以外展探訪找出獨居長者或雙老家庭，現時關愛隊在兩區協助尋找有需要的長者及照顧者，並會使用手機應用程式（App）作記錄，隨著計劃進一步推展，當局會研究是否有條件整合各方資料，找出一些較高風險的個案，「呢個都係一個起步，通過唔同手段，搵出我哋覺得高危群組、家庭，搵到佢之後，我哋就可以比到服務佢。」



問到建立高危個案資料庫的時間表，孫玉菡則指要視乎怎樣做得好，過程中也要注意私隱要求、怎樣做得有效率等問題，但當局會積極研究。



孫玉菡指，在支援照顧者問題上，「用到任何方法都會去用。」（資料圖片／黃浩謙攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，過去社福界，包括各區的長者地區中心及鄰舍中心，一直會以外展探訪找出獨居長者或雙老家庭，當局已知的個案已有數萬個。

而現時關愛隊已在荃灣區及南區試行先導計劃，尋找有需要的長者及照顧者，孫玉菡指，他們均會使用手機應用程式（App）作記錄，隨著計劃進一步推展，當局會研究是否有條件整合各方資料，找出一些較高風險的個案，「呢個都係一個起步，通過唔同手段，搵出我哋覺得高危群組、家庭，搵到佢之後，我哋就可以比到服務佢。」

未提建高危個案資料庫時間表 須研私隱要求

問到建立高危個案資料庫的時間表，他則指要視乎怎樣做得好，做的過程也要注意私隱要求、怎樣做得有效率等問題，「會積極研究下，點樣可以慢慢做一個愈嚟愈大、慢慢積累的資料庫。」

他續指，現時已有各類社福服務，要令有需要的人士或家庭知悉有服務，除了透過當局主動去找，24小時的照顧者支援熱線也讓有需要人士容易找到人幫，「就等佢萬一遇到困難，唔知點算好嘅時候，就打一個電話，先幫咗佢應咗佢燃眉之急先，然後我哋再諗方法入去幫佢手。」他表明在支援照顧者問題上，「用到任何方法都會去用。」

孫玉菡表示，過去社福界，包括各區的長者地區中心及鄰舍中心，一直均會以外展探訪找出獨居長者或雙老家庭，當局已知的個案已有數萬個。（資料圖片）

至於有工會公布調查指，從事飲食、零售、建造業的受訪者失業比例較高，且有工資受壓、開工日數減少的情況，促當局就輸入外勞的計劃設立煞停機制。

孫玉菡回應指，現時輸入外勞有兩種，包括行業計劃及優化補充勞工計劃，但不論是哪一種，都有清晰前設，僱主要先進行本地招聘，認為機制設計本身已確保本地工人就業優先。

孫玉菡：本地工人多啲願意去搵工 少啲外勞獲批准

他續提到，不同計劃下工會也有參與，當有本地招聘進行，除在勞工處刊登廣告，也會透過工會通知工友，「即係意味住本地工人多啲意欲去做嘢，相對輸入嗰到（外勞）就減少，因為第一步係畀咗本地工人。」

他指，「機制本身係有機設計，意味住隨住本地工人多啲願意去搵工，自然喺機制下就少啲外勞獲得批准，大家要明白機制主要運作方法，呢個都係我哋好重視嘅原則。」

他又指，僱主聘請外勞要用行業工資中位數，用意也是避免本地工人工資受壓，強調當局會嚴格把關，確保只有在本地工人不足下，才進入輸入外勞的程序。