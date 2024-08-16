高才通｜內地來港人才調查指21.6%失業　孫玉菡：近八成已就業

香港高才通人才服務協會和教聯會昨日（15日）發表問卷調查結果，有21.6%透過人才計劃來港的人士未有工作，促請政府提供更多就業支援。勞工及福利局局長孫玉菡今日（16日）在社交媒體指，集中在失業的詮釋方法偏頗，是「見樹不見林」，他看到的是有近八成人才已就業，且家庭收入頗高。



香港高才通人才服務協會和教聯會，上月以問卷訪問597人，受訪者均透過人才計劃來港生活。（資料圖片/何夏怡攝）

昨日公布的問卷調查顯示，有近22%來港人才未有工作，約62%受訪者的18歲子女在港就學，另外有約86%人才租樓，只有9%人才置業。

孫玉菡今日表示，留意到相關報道多聚焦未就業的人才比例，認為這是偏頗的詮釋，是「見樹不見林」，又指他從調查結果看到另一番影像。

孫玉菡（資料圖片/黃浩謙攝）

孫玉菡：家庭收入遠高於全港中位數

孫玉菡指，大部份受訪人才抵港不足兩年，有接近八成已經在港就業，而且家庭收入頗高，有68%超過5萬元，32%超過10萬元，15%更超過20萬元，遠高於全港家庭收入中位數的3萬元。

這些人才大多從事金融、創科、金融科技及專業服務等行業，孫玉菡認為，來港人士的背景優秀，具市場競爭力，有助豐富香港人才庫，對本地經濟有實質貢獻。

他又引用勞福局的調查指，高才通人才就業比例高，估計每年可為香港帶來340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

2023年11月22日，勞工及福利局局長孫玉菡率領香港特別行政區代表團，在深圳出席第二屆全國人力資源服務業發展大會。圖示（左起）香港人才服務辦公室（人才辦）總監劉鎮漢、香港人力資源管理學會會長孔于人、孫玉菡和勞工處處長陳穎韶上午在人才辦展區合照。（政府新聞處圖片）

人才辦網上配對 涉及求職、教育等方面

至於香港高才通人才服務協會和教聯會期望政府提供更多就業支援，孫玉菡說人才辦更設有線上平台（www.hkengage.gov.hk），為來港人才提供就業、住房、教育、醫療衞生、銀行、保險、稅務及交通等建議和資訊，亦已處理超過2.2萬宗查詢。人才辦亦聯繫58間指定合作夥伴，提供網上支援配對服務，涉及求職、住房、教育、銀行及保險服務、商務及企業服務、綜合移居和社群網絡等方面，已經轉介超過5,500宗要求。

此外，網上平台每日展示市場上優質招聘崗位約5,000個，來港人才可以直接透過平台申請。人才辦亦定期舉辦研討會和工作坊，至今有近2.5萬人次參與，又有多項線上線下活動，協助他們融入香港生活。

孫玉菡強調，各人才計劃入境的人士，在續簽時均須提交本地受聘或開辦/參與業務的證明，入境處會嚴格把關，確保符合要求才能續簽。