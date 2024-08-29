建制派較溫和派更願意寬容示威者　湯家驊：符合三中全會《決定》

民主思路今日（29日）公布新一輪「一國兩制」指數，發現逾六成受訪者認同當示威者承擔法律責任後，僱主應考慮其求職申請。其中，相比溫和派，建制派受訪者對反修例示威者持更寬容態度。而18至39歲受訪者，在所有年齡層受訪者中最不願意寬容示威者，60至69歲的受訪者則是最寬容。



湯家驊認為，建制派受訪者對招聘示威者一事支持度淨值較溫和派更高，可能與二十屆三中全會提及的「完善促進機會公平制度機制，暢通社會流動渠道」有關。（何夏怡攝）

63.2%認同示威者承擔法律責任後 僱主應考慮聘用

今年7月11日至31日，民主思路委託中文大學亞太研究所電話訪問共1,013名18歲或以上香港居民，了解其對「一國兩制」現狀的評價，並於今日公布新一輪「一國兩制」指數，最新評分為6.17分，較上一輪微升2.2%。

新一輪「一國兩制」指數的調查，加入了對市民對招聘反修例示威者的態度調查。結果顯示，63.2%受訪者認同當示威者承擔法律責任後，僱主應考慮其求職申請。

新一輪「一國兩制」指數的調查，評分微升至6.17分。（何夏怡攝）

調查以「政治鴻溝」做指標，即是將支持比率減去反對比率的支持度淨值。其中，建制派受訪者對招聘示威者一事，政治鴻溝為45.6%，要高於溫和派的41.1%，亦比所有受訪者（42.5%）高，即更傾向原諒示威者，但就較非建制派的53.3%為低。對於是項調查結果，民主思路召集人、資深大律師湯家驊認為，可能與二十屆三中全會提及的「完善促進機會公平制度機制，暢通社會流動渠道」有關。

他認為，二十屆三中全會傳達的精神，十分符合香港要繼續建設多元化社會的需求，「正是呼籲僱主畀多一份同情和機會，早日令香港咁深嘅傷口得以痊癒，日後繼續發揮香港獨特優勢」。

調查亦顯示，18至29歲、30至39歲的年輕受訪者，較40歲以上受訪者更不能接受寬容示威者。（何夏怡攝）

潘學智稱年長人士為人父母 更願意體諒示威者

調查亦顯示，18至29歲、30至39歲的年輕受訪者，較40歲以上受訪者更不能接受寬容示威者。其中30至39歲受訪者中，就招聘反修例示威者，代表支持度淨值的政治鴻溝為31%，而40至49歲受訪者政治鴻溝有51%，60至69歲組別更達到52.2%。

被問及會否與本港就業市場競爭大有關，民主思路聯席召集人潘學智表示電話訪問僅了解傾向，並未諮詢原因，惟他認為年紀大的市民更加成熟，可能覺得「包容寬恕是美德，且呢個年齡層嘅人，作為父母和僱主，會更願意體諒」。

18至29歲、30至39歲的年輕受訪者，較40歲以上受訪者更不能接受寬容示威者。（何夏怡攝）

另外，受訪人士有77.1%自稱溫和派，較半年前增加2.5個百分點，非建制派為14.3%，上升0.6個百分點，而自稱建制派受訪者則有5.9%，下跌2.2個百分點。

打算移民者佔比下跌 民主思路稱因北上了解國家情況

調查還發現，本港移民海外勢頭減弱，逾八成受訪市民並沒有移民海外的打算；「有打算」移民的市民佔比較上一輪下跌3.9個百分點至14%。民主思路認為，現時港人因「北上消費」熱潮持續，有更多機會到內地了解國家情況。因此，港人反而有興趣前往大灣區發展，佔比已由上一輪調查的6.9%升至7.9%。