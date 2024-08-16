屠龍小隊案｜法官總結案情　著陪審團勿受自身同情或偏見影響判斷

「屠龍小隊」及另一激進派小隊串謀殺警案，審訊今（16日）在高等法院續。法官張慧玲開始引導陪審員，她指商議計劃不等於串謀，但可證明協議的存在，並指串謀毋須書面協議，僅用語言、行為便可達成串謀。張官又指，如果一個人根本不知道協議、知道但不加入，或無意圖加入但「詐諦」加入，均不屬於串謀的一份子，但一個人表示同意，協議便已完成，即使之後退出，亦非辯護理由。她又提醒陪審團不要被傳媒報道，或自身的同情和偏見影響，必須根據證據作出裁決。



(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

案件涉及2019年一項殺警計劃

張官引導陪審員指，2019年因政府修例引發了一連串社會事件，涉案串謀是指有人於12月8日計劃使用炸彈和槍對付警察。無名小隊的吳智鴻為串謀的其中主謀，該小隊負責找槍、製作炸彈、試槍和炸彈等。污點證人黃振強自稱為「屠龍」隊長，而「屠龍」成員出名「勇武」。

計劃未有實行6男被告被指有份串謀

根據「12.8計劃」，當日有民陣遊行舉行，吳及其隊員會在遊行途經的軒尼詩道放置一大一小炸彈。「屠龍」則會在附近「裝修」，引誘警誘先後靠近小大炸彈位置，槍手屆時在高處用步槍射殺警員，其他人再趁情況大亂「執槍」。最後，由於警方收到風聲，在案發當日早上拘捕黃等多人，計劃因而未有實行。此為案中6名男被告被指牽涉的串謀。控方另指，「屠龍」的行動需要金錢支持，故黃和女被告劉佩凝串謀籌款用於恐怖主義活動。

須考慮污點證人是否可信

張官續指，陪審員的責任為就案中證據作出裁決，可運用人生經驗、智慧和常理判斷接納證人的供詞。張官特別提及，黃振強、蘇軍壕和蘇緯軒為污點證人，他們為獲得刑期扣減上庭作供。再者，黃振強和彭軍壕獲發豁免起訴書，即代表律政司不會就本案以外的罪行控告他們，唯一的條件是他們要真誠、坦白作供。張官提醒陪審員，他們有明顯誘因剪裁證供或誣蔑其他被告，故在考慮他們的證供須特別小心和謹慎，須考慮他們所得利益會否影響其證供是否可信。

黃振強是其中一名污點證人，法官提醒陪審團需考慮其口供的可信。

「槍手」蘇緯軒亦是案中的污點證人之一。(資料圖片)

不要受個人偏見或同情影響判斷

張官另指，決定是否起訴一個人是律政司的責任，起訴是否公平或違法及其他涉案人士未被起訴的原因，不應在陪審員考慮之內，陪審員只需決定被告是否有罪。張官再指，陪審員不應被無關的範疇所左右，更不要被傳媒報道和自身無關的同情、偏見影響，僅需要根據證據作裁決。張官另強調，被告無責任證明自己的清白，控方需在毫無合理疑點下證明被告有罪。

同意協議之時犯罪已完成

張官之後解釋控罪元素，指串謀罪是指兩人或以上協議進行一個犯罪協議。計劃的商議不等於串謀，但可證明協議既存在。如果一個人根本不知道協議，或知道但不加入，或無意圖加入「詐諦」加入，均不屬於串謀一份子。但當一個人同意協議之時，犯罪已完成，即使之後退出亦非辯護理由。

語言行為便可達成串謀

張官續指，案中無須書面協議等正式形式完成串謀，只須兩人或以上用語言、行為便可達成串謀。控方須證明，案中有控罪所指的協議存在，被告有與至少一名串謀者加入協議，且在協議達成之時，被告有意圖自己或他人會將協議付諸實行。

須裁斷是否有計劃在公用場所放爆炸裝置

張官強調，本案的重點為被告是否串謀者。次罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」為首罪「串謀犯對訂明標的之爆炸」的交替控罪，僅在後者罪名不成立後才須考慮。針對首罪，控方指案中被告計劃於12月8日在公用場所放置爆炸性裝置，意圖致他人死亡或身體嚴重傷害。

黃振強及彭軍壕作供時有提及過殺警計劃的大致流程。

須證明有意圖殺死他人

至於「串謀謀殺」罪，張官指此罪與一般的謀殺罪有所不同，但有意圖致他人身體受到嚴重傷害並不足以定罪，控方必須要證明被告有意圖殺死他人。另李家田單獨面對的「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，是指被告在知情下在身邊控制某樣物品，有意圖在需要時供他人用以危害生命。最後劉佩凝面對的串謀籌款罪，則須證明她有意圖將該財產用於或知道會用於恐怖主義活動。

全部被告均沒有案底

張官提及，案中各名被告均沒有案底，即代表他們有良好品格，其可信情較高而犯嚴重罪行可能性較低。黃、彭在作供時均有提及小隊於2019年作出的暴力行為，屬不被控告的行為，即非被告在本案被控告的行為，僅用以顯示控罪發生的背景，強調陪審員不可因被告過往行為對他們有不利揣測。

6男被告分別隸屬兩個小隊

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023