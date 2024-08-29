施政報告｜林定國與約30名業界交流　聽取國際法律及爭議解決意見

新一份《施政報告》10月發表，律政司司長林定國聯同律政司副司長張國鈞，與約30名業界代表及持份者，就持續增強香港作為國際法律及爭議解決服務中心的競爭力，進一步發揮普通法的制度優勢交流，他又提到律政司一直積極與法律界以及社會各界緊密合作，工作成果涵蓋多個重要範疇。



林定國聯同張國鈞，與約30名業界代表及持份者交流。(林定國FB)

會議以「國際法律及爭議解決服務中心」為主題，林定國在社交平台上說，與會者就香港與內地法律及司法協作的情況、香港在大灣區法律服務中的重要角色、國際法律及爭議解決服務範圍及人才培訓、以法律服務推動經濟發展、在國際層面說好香港的法治故事、加強與年輕人交流等範疇提意見；同時亦有例如人工智能的應用及規管、和知識產權相關等議題目涉及政府其他政策部門，需要大家共同策劃及應對。

林定國提到律政司一直積極與法律界以及社會各界緊密合作。(林定國FB)

回顧過去一年，林定國提到律政司一直積極與法律界以及社會各界緊密合作，工作成果涵蓋多個重要範疇，包括完成基本法 23條的立法工作；全力配合和支持國家就在香港成立國際調解院總部；籌備成立香港國際法律人才培訓學院，培訓涉外法律人才等。

他又說今天不是唯一一次聽取業界意見的機會，希望持續與各界坦誠交流，集思廣益，進一步推展香港作為國際法律服務樞紐的競爭力，進一步發揮普通法的制度優勢，為國家涉外法治建設，以及推進中國式現代化作出貢獻。