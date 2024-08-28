施政報告｜紡織界倡成立時裝及紡織發展局　吸引更多企業落戶香港

立法會議員陳祖恒昨（27日）聯同香港紡織業聯會及香港紡織商會代表，與特首政策組組長黃元山會面，遞交紡織及製衣界《2024年施政報告》聯合建議書。他們建議成立「時裝及紡織發展局（FTDC）」，作為法定機構專責統籌行業發展，打造香港成亞洲時裝紡織樞紐，貢獻國家「新質生產力」發展。



立法會議員陳祖恒聯同香港紡織業聯會及香港紡織商會代表，與特首政策組組長黃元山會面，並遞交《施政報告》建議書。（陳祖恒提供）

冀吸引更多企業來港 設智能製造和供應鏈管理基地

「香港時裝設計周」於年底首度舉行，業界建議政府繼續透過文創產業發展處，與業界合作為往後每年舉行的「時裝周」做好長遠規劃，並期望繼續以「創意智優計劃」支持業界工作。

在推進新型工業化層面，業界指出，紡織製衣等傳統優勢產業，於推進新技術、新材料研發和應用表現突出，建議政府應更善用傳統產業的優勢，多管齊下推進傳統產業高端化、智能化和綠色化轉型。業界亦建議着力提升生產性服務業的競爭力，如吸引更多企業及品牌來港作智能製造和供應鏈管理的基地，結合科技、市場及品牌帶動新型工業化進程，以創新科技帶動產業創新。

期望吸引傳統產業重點企業落戶香港

至於構建跨國供應鏈管理中心，業界期望引進辦吸納更多具戰略價值、傳統產業的重點企業落戶香港，從事設計、研發中心及供應鏈管理等業務，藉着重點企業蓬勃發展，帶動中小企形成聚集形成具規模的產業集群。

建議招攬東南亞企業及港商來港發展

香港紡織業聯會名譽會長、香港紡織商會永遠榮譽會長陳亨利期望，政府支持業界提升新質生產力，攜手推動香港成為跨國供應鏈管理中心。香港紡織商會永遠榮譽會長、紡織及製衣界選委陳愛菁則期望，政府推出政策、稅務等誘因，將東南亞等「一帶一路」國家設區域總部的港資企業和品牌「引回來」。

香港紡織業聯會副會長、紡織及製衣界選委劉培傑則指，東南亞等「一帶一路」國家發展迅速，期望駐外經貿辦能凝聚當地港資企業及商會力量，向當地政府爭取便利港企的政策。他亦提到，不少東南亞品牌近年都希望「出海」，期望政府更着力把這些品牌「引進來」香港，並協助它們打入國內及國際市場。