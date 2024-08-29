國家隊訪港｜官員議員活動忙打卡　羅淑佩與鄒敬園貼實合照

巴黎奧運國家隊代表團今日（29日）抵港訪問三日，一眾官員和立法會議員把握機會和運動員合照，其中房屋署署長羅淑佩與雙槓運動員鄒敬園貼實合照。



國家隊代表團抵港訪問三日。(劉業強FB)

訪港代表團成員包括16個運動項目共65名運動員和8名教練，代表團未來兩日國家隊代表團將出席三場公開活動，分別是明日舉行的「奧運健兒大匯演」以及後日上午舉行的兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。

國家隊代表團抵港訪問三日。(吳秋北FB)

羅淑佩在Facebook上稱，能夠近距離見到國家金牌運動員，原來真是萬分興奮，表示超開心，她分享的一條短片中可見，全國政協常委王惠貞在禮賓府活動期間衝出去向乒乓球運動員孫穎莎索取簽名。

工聯會吳秋北說，本次巴黎奧運會中，國家隊刷新境外參加奧運的最佳成績，非常振奮人心，又感謝國家對特區的重視和關懷，安排國家隊奧運健兒訪港，讓香港市民能夠一睹運動員的風采，一同分享喜悅。

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選委界江玉歡說，高興近距離與內地奧運健兒見面。

選委界吳傑莊說，一眾内地奧運健兒代表團抵港，給香港帶來無限的驕傲與振奮，他們成就充分彰顯了新時代中國力量，並創造了國家在夏季奧運會境外參賽歷史上的最佳成績。

實政圓桌田北辰和男子100米自由泳以破世績奪冠的潘展樂合照，期間問及每一次競賽目標，田引述潘的說話：「梗係破世界紀錄啦！如果唔破點叫做『中國飛魚』呀！」田表示雖然頗「沙塵」，但仍然非常欣賞潘。

選委界劉業強則稱和廣大市民一樣，熱切期待國家運動員的公開活動的精湛演出。

自由黨李鎮強鼓勵各位市民把握機會留意代表團的一舉一動，欣賞運動員的英姿。