香港要改革｜港澳辦﹕以釘釘子精神落實改革 提明確改革任務書

中央港澳辦理論學習中心組今日（30日）舉行集體學習，學習貫徹總書記習近平在三中全會上的重要講話和全會精神。中央港澳辦主任夏寶龍主持會議並講話。會議強調，必須以釘釘子精神抓好改革任務落實，深化改革的戰略部署，聚焦發揮港澳所長、服務國家所需；要大力弘揚改革開放精神，主動擔當作爲、扛起職責使命，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明確任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化爲港澳工作實效。



會議又指，香港、澳門要順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，在變局中開新局。



中央港澳辦主任夏寶龍在集體學習會上發言。（資料圖片）

中央港澳辦理論學習中心組今日（30日）舉行2024年度第4次集體學習，深入學習貫徹習近平總書記在黨的二十屆三中全會上的重要講話和全會精神，增強進一步全面深化改革的政治自覺、思想自覺、行動自覺，推動改革任務落地落實。

會議指出，黨的二十屆三中全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次十分重要的會議。習近平總書記在全會上的重要講話和全會通過的《決定》，系統闡述了進一步全面深化改革的一系列方向性、根本性、戰略性重大問題，爲新時代新征程高舉改革開放旗幟、凝心聚力推進中國式現代化提供了根本遵循。要深刻領會和準确把握進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措、根本保證，加強對新時代新征程港澳工作的謀劃部署，推動「一國兩制」實踐行穩緻遠。

中央港澳辦理論學習中心組今日（30日）舉行2024年度第4次集體學習（網上圖片）

以釘釘子精神抓好改革任務落實

會議強調，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，必須以釘釘子精神抓好改革任務落實。要把學習貫徹全會精神與學習貫徹習近平總書記關于港澳工作的重要論述結合起來，與港澳工作實際結合起來，緊扣進一步全面深化改革的戰略部署，聚焦發揮港澳所長、服務國家所需，鞏固提升港澳獨特地位和優勢，推動港澳在強國建設、民族複興偉業中發揮更大作用、實現更好發展。要大力弘揚改革開放精神，主動擔當作爲、扛起職責使命，研究提出推進改革任務落實的具體舉措，明确任務書、時間表和優先序，切實把學習成果轉化爲港澳工作實效。

進一步全面深化改革 是港澳發展難得歷史機遇

會議強調，黨的二十屆三中全會吹響了進一步全面深化改革的號角，對於港澳發展是難得的歷史機遇。香港、澳門要順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，在變局中開新局，不斷激發蘊藏的巨大活力和發展潛力。港澳社會各界要與特區政府一道，齊心協力搶抓改革機遇，拼經濟、搞建設、謀發展，以實際行動共擔共享強國建設、民族復興的偉大榮光。中央港澳辦理論學習中心組成員和部門代表分别作了交流發言。

財政司司長陳茂波7月23日在北京展開訪問行程。圖示國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右）會見陳茂波（左）。（政府新聞處圖片）

夏寶龍7月見陳茂波提識變、應變、求變 通過改革實現更好發展

夏寶龍在三中全會閉幕後，7月23日即會見訪京的財政司司長陳茂波時曾提出，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革做出了系統部署，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨内外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作爲，加快推進香港由治及興。

夏寶龍在當時的會面中又提出，要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，爲以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。