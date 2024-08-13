香港要改革｜分析三中全會決定與夏寶龍講話　姚志勝：核心是改革

中央港澳辦和國務院港澳辦主任夏寶龍在三中全會閉幕後，會見訪京的財政司司長陳茂波時提出「香港要改革」，引發關注。全國政協常委姚志勝今日（13日）在報章撰文清晰點出，三中全會《決定》關於香港的論述雖無提到「改革」兩字，但核心正是要「改革」。而夏寶龍的講話，也是以國家主席習近平的一貫港方略為指導，對香港立牌指路，而非負面批評。



他強調，三中全會確定改革的重要原則之一，是堅持以人民為中心，讓改革成果更多、更公平惠及全體人民。而本港深層次矛盾也需通過改革來化解，他特別點出習卜近平和夏實龍也曾指出的房屋問題，指港人居住空間狹窄聞名於世，香港要從根本解決市民安居難的問題，需要通過改革破除利益固化藩籬。



姚的文章正好呼應《香港01》在夏寶龍談話後，連串報道和分析文章正是指出香港要改革的重要性。他也有在文章中又分析本港有人對「改革」感到「不太習慣」的原因，認為輿論對於香港的原有制度過於神聖化，只是講保持不變；許多港人因而認為，改革是內地的事。



姚志勝（中國和平統一促進會圖片）

其實，在夏寶龍講話後，《香港01》記者曾嘗試追問陳茂波對「改革」的看法，陳未作回應。特首李家超在上周親自主持政府高層的三中全會精神研集會後，在社交平台發文時提到：「已經指示特區政府官員要深刻學習二十屆三中全會精神，貫徹落實、融匯貫通在日常工作中，以進一步全面深化改革為己任。」

姚志勝今日在《明報》撰文時，指出夏主任的「香港要改革」談話正是以習近平的治港方略為指導，體現習主席關於香港工作的重要思想，明確傳達了中央的工作要求。

行政長官李家超上周五（八月九日）在行政長官辦公室主持研習會，與司局長等特區政府主要官員一同認真學習及深入理解二十屆三中全會精神。（政府新聞處）

姚志勝：三中全會《決定》核心是改革

他就《決定》與夏寶龍講話之間的關聯，提出四點看法：

其一，三中全會《決定》關於香港工作的論述雖無提到「改革」兩字，但《決定》的核心就是「改革」；香港貫徹全會精神最重要的要求，就是要以改革為指導思想，「通過改革實現更好發展」。

其二，習主席非常重視香港的改革創新，不僅親自領導香港由亂轉治的重大改革，而且多次具體談到香港改革創新問題，包括有為政府、破除利益固化藩籬、粵港澳大灣區體制機制創新等。

其三，香港改革與發揮「一國兩制」優勢並非對立，而是相輔相成、相得益彰，改革目的就是要更好發揮香港的獨特優勢。

其四，夏主任提出香港要改革，不是負面批評，而是以習主席治港方略為指導，對香港鼓勵鞭策、立牌指路。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

分析有人對改革感不太習慣原因

他指，《決定》核心就是改革。至於為什麼不少人對「香港要改革」感到「不太習慣」，他認為當中有現實和歷史兩方面原因。從現實看，《決定》關於香港工作的論述，確實無直接提出「香港要改革」的要求。從歷史看，輿論對於香港的原有制度過於神聖化，只是講保持不變、內地要學習香港、與香港制度接軌；許多港人因而認為，改革是內地的事。其實這兩種看法既不準確，也不全面。

他解釋，《決定》的主題是「進一步全面深化改革」，核心就是改革，完整標題是《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，即通過改革推進中國式現代化。香港貫徹落實《決定》精神，最重要的就是要以改革為指導思想。用夏寶龍的話即是：「要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展」。

國家主席習近平的七一講話，提出中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬。（資料圖片／聯合採訪）

習近平多次直接談及香港改革創新

姚指出，習近平關於香港工作的論述中，先後多次直接談到香港改革創新的問題。首先，習主席在2022年七一的重要講話中提出「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」的要求。中央一直非常關心香港經濟民生的深層次矛盾。三中全會確定改革的重要原則之一，就是堅持以人民為中心，讓改革成果更多、更公平惠及全體人民。本港深層次矛盾也需通過改革來化解。

港澳辦主任夏寶提出香港要告別劏房

要從根本解決頭號民生問題——房屋問題

他舉例指，香港的頭號民生問題——房屋問題，香港雖屬富庶地區，但一般市民居住空間狹窄卻聞名於世，人均居住面積只有161 平方呎，不如東京210平方呎、新加坡355平方呎；較上海260平方呎、深圳的300平方呎相差很多。所以，習主席說香港市民「盼望房子住得更寬敞一些」。香港要從根本解決市民安居難的問題，需要通過改革破除利益固化藩籬。

早在2021年，港澳辦主任夏寶龍在《香港國安法》實施一周年研討會上，也提出香港在國家第二個百年奮鬥目標實現時的「四大遠景」，包括住房問題必將得到極大改善，將「告別劏房、籠屋」。

習近平也提出有為政府同高效市場更好結合起來（聯合採訪）

姚又指，習主席在七一提出的另一個改革要求為：「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」。回歸以後，香港沿襲港英時代的「積極不干預」放任政策，不做經濟規劃，不扶持產業發展，將主導經濟的角色交給市場。特區政府拒以優惠價撥地建晶圓廠，致喪失發展「矽港」的機會。他強調，香港並非「皇帝女唔憂嫁」，面對世界各地以優惠條件爭取高科技企業落地的激烈競爭環境，香港要抓住三中全會機遇發展新質生產力，就必須改革經濟產業政策，讓政府在規劃扶持產業上有所作為。

最後，他指習主席在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上提出，建設好粵港澳大灣區，需要創新體制機制。大灣區是「一個國家、兩種制度、3 個關稅區、3 種貨幣」，國際上無先例，需大膽改革創新體制機制，達至經濟運行的規則銜接、機制對接，提升市場一體化水平，既可大幅拓展香港經濟腹地，又可助力國家高水平對外開放，香港改革的出發點和落腳點，都是更好地發揮「一國兩制」優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。