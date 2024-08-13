香港要改革｜分析三中全會決定與夏寶龍講話 姚志勝：核心是改革
中央港澳辦和國務院港澳辦主任夏寶龍在三中全會閉幕後，會見訪京的財政司司長陳茂波時提出「香港要改革」，引發關注。全國政協常委姚志勝今日（13日）在報章撰文清晰點出，三中全會《決定》關於香港的論述雖無提到「改革」兩字，但核心正是要「改革」。而夏寶龍的講話，也是以國家主席習近平的一貫港方略為指導，對香港立牌指路，而非負面批評。
他強調，三中全會確定改革的重要原則之一，是堅持以人民為中心，讓改革成果更多、更公平惠及全體人民。而本港深層次矛盾也需通過改革來化解，他特別點出習卜近平和夏實龍也曾指出的房屋問題，指港人居住空間狹窄聞名於世，香港要從根本解決市民安居難的問題，需要通過改革破除利益固化藩籬。
姚的文章正好呼應《香港01》在夏寶龍談話後，連串報道和分析文章正是指出香港要改革的重要性。他也有在文章中又分析本港有人對「改革」感到「不太習慣」的原因，認為輿論對於香港的原有制度過於神聖化，只是講保持不變；許多港人因而認為，改革是內地的事。
其實，在夏寶龍講話後，《香港01》記者曾嘗試追問陳茂波對「改革」的看法，陳未作回應。特首李家超在上周親自主持政府高層的三中全會精神研集會後，在社交平台發文時提到：「已經指示特區政府官員要深刻學習二十屆三中全會精神，貫徹落實、融匯貫通在日常工作中，以進一步全面深化改革為己任。」
姚志勝今日在《明報》撰文時，指出夏主任的「香港要改革」談話正是以習近平的治港方略為指導，體現習主席關於香港工作的重要思想，明確傳達了中央的工作要求。
姚志勝：三中全會《決定》核心是改革
他就《決定》與夏寶龍講話之間的關聯，提出四點看法：
其一，三中全會《決定》關於香港工作的論述雖無提到「改革」兩字，但《決定》的核心就是「改革」；香港貫徹全會精神最重要的要求，就是要以改革為指導思想，「通過改革實現更好發展」。
其二，習主席非常重視香港的改革創新，不僅親自領導香港由亂轉治的重大改革，而且多次具體談到香港改革創新問題，包括有為政府、破除利益固化藩籬、粵港澳大灣區體制機制創新等。
其三，香港改革與發揮「一國兩制」優勢並非對立，而是相輔相成、相得益彰，改革目的就是要更好發揮香港的獨特優勢。
其四，夏主任提出香港要改革，不是負面批評，而是以習主席治港方略為指導，對香港鼓勵鞭策、立牌指路。
分析有人對改革感不太習慣原因
他指，《決定》核心就是改革。至於為什麼不少人對「香港要改革」感到「不太習慣」，他認為當中有現實和歷史兩方面原因。從現實看，《決定》關於香港工作的論述，確實無直接提出「香港要改革」的要求。從歷史看，輿論對於香港的原有制度過於神聖化，只是講保持不變、內地要學習香港、與香港制度接軌；許多港人因而認為，改革是內地的事。其實這兩種看法既不準確，也不全面。
他解釋，《決定》的主題是「進一步全面深化改革」，核心就是改革，完整標題是《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，即通過改革推進中國式現代化。香港貫徹落實《決定》精神，最重要的就是要以改革為指導思想。用夏寶龍的話即是：「要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展」。
習近平多次直接談及香港改革創新
姚指出，習近平關於香港工作的論述中，先後多次直接談到香港改革創新的問題。首先，習主席在2022年七一的重要講話中提出「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」的要求。中央一直非常關心香港經濟民生的深層次矛盾。三中全會確定改革的重要原則之一，就是堅持以人民為中心，讓改革成果更多、更公平惠及全體人民。本港深層次矛盾也需通過改革來化解。
要從根本解決頭號民生問題——房屋問題
他舉例指，香港的頭號民生問題——房屋問題，香港雖屬富庶地區，但一般市民居住空間狹窄卻聞名於世，人均居住面積只有161 平方呎，不如東京210平方呎、新加坡355平方呎；較上海260平方呎、深圳的300平方呎相差很多。所以，習主席說香港市民「盼望房子住得更寬敞一些」。香港要從根本解決市民安居難的問題，需要通過改革破除利益固化藩籬。
早在2021年，港澳辦主任夏寶龍在《香港國安法》實施一周年研討會上，也提出香港在國家第二個百年奮鬥目標實現時的「四大遠景」，包括住房問題必將得到極大改善，將「告別劏房、籠屋」。
姚又指，習主席在七一提出的另一個改革要求為：「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」。回歸以後，香港沿襲港英時代的「積極不干預」放任政策，不做經濟規劃，不扶持產業發展，將主導經濟的角色交給市場。特區政府拒以優惠價撥地建晶圓廠，致喪失發展「矽港」的機會。他強調，香港並非「皇帝女唔憂嫁」，面對世界各地以優惠條件爭取高科技企業落地的激烈競爭環境，香港要抓住三中全會機遇發展新質生產力，就必須改革經濟產業政策，讓政府在規劃扶持產業上有所作為。
最後，他指習主席在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上提出，建設好粵港澳大灣區，需要創新體制機制。大灣區是「一個國家、兩種制度、3 個關稅區、3 種貨幣」，國際上無先例，需大膽改革創新體制機制，達至經濟運行的規則銜接、機制對接，提升市場一體化水平，既可大幅拓展香港經濟腹地，又可助力國家高水平對外開放，香港改革的出發點和落腳點，都是更好地發揮「一國兩制」優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。