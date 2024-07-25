來稿｜夏寶龍提綱挈領有的放矢

來稿作者：楊華勇



《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》發布後，港澳辦主任夏寶龍7月23日在北京會見財政司司長陳茂波一行，希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。

夏寶龍對香港特區政府財經系統為推動經濟發展、維護金融穩定、促進民生改善等方面所作的努力和取得的成效給予充分肯定。他表示，中央堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港充分發揮獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，深化粵港澳大灣區合作，在國家對外開放中更好發揮作用。要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

夏寶龍提綱挈領、言必有中、開門見山、言簡意賅、要言不煩、有的放矢。

香港鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會，在國家對外開放中更好發揮作用，這些都與國家改革開放密切相連，在國家金融發展、國際金融樞紐、人民幣離岸業務、人民幣國際化以及綠色金融、數字金融、科技金融、大宗商品交易市場發展等方面，香港都可以發揮重要作用。

在香港打造國際高端人才聚集高地方面，香港正在打造國際創新科技中心，香港的研發機構、大學、跨國公司總部都可以成為國際人才聚集的載體。香港的「一國兩制」優勢、普通法制度、中西文化交流特徵、與國際規則和國際習俗的聯通、低稅簡稅制度、免簽政策等都是吸引國際人才的優勢。《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》提到，大灣區建設要 「統籌利用全球科技創新資源，完善創新合作體制機制，優化跨區域 合作創新發展模式，構建國際化、開放型區域創新體系」，從而「打造國際科技創新中心」。香港在「創新」及「聯繫」方面都可為粵港澳大灣區作出重要貢獻， 憑藉「一國兩制」的獨特優勢，將國際企業「引進來」，並助內地企業 「走出去」。

粵港澳大灣區是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。推進粵港澳大灣區建設，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。在深化粵港澳大灣區合作方面，香港鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動專業服務和創新及科技事業發展，建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。粵港澳大灣區還必須有突破性的思維和措施，聚焦破解大灣區內存在的體制機制障礙，發揮各自優勢，從而達致大灣區以至粵港兩地人流、 物流、資金流和資訊流的無縫連通，把粵港合作提升到新的台階。

夏寶龍主任表示，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。特區政府和社會各界要深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。在國家全面深化改革的新時代新征程，香港更要順勢而為，應時而為，使一個個「金字招牌」更加閃亮。特區政府和社會各界要以紮紮實實的行動深入領會、貫徹落實三中全會精神，不斷擦亮香港的一張張「金字招牌」，為中國式現代化全面推進強國建設作出新的更大貢獻。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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