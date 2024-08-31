觀塘新十字路口｜運輸署：緊急協調中心於開學日提升至最高級別

有逾60年歷史的觀塘偉業街/開源道迴旋處，本月25日改為十字路口，但改動後的上班時段，開源道往觀塘碼頭方向嚴重擠塞，中小學下周一開學，路面情況未知會否受到影響。



運輸署回覆《香港01》指，考慮到開學後該路口的交通會較為繁忙，工程團隊正於路口的各連接道路進一步增設方向指示標誌，引導駕駛者用最直接的路線前往各目的地，避免不必要地駛經該路口。另外，運輸署緊急事故交通協調中心亦將於當日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察開學日情況。



有逾60年歷史的觀塘偉業街/開源道迴旋處現已改為十字路口，首個上班日附近一帶出現塞車。（任葆穎攝）

運輸署回覆指，署方一直密切留意觀塘開源道與偉業街交界路口由迴旋處改為交通燈控制十字路口後附近一帶的交通情況，並已適當調整交通燈號時間，紓緩附近一帶的交通狀況。

署方表示，土木工程拓展署工程團隊、警方及運輸署多次實地視察及檢視現埸的臨時交通安排後，已先後實施以下改善措施﹕

(一) 開放觀塘碼頭巴士總站往偉業街（九龍灣方向）的應急臨時出口；

(二) 於觀塘碼頭巴士總站往偉業街（麗港城方向）髹上黃色方格道路標誌，以保持出口交通順暢；

(三) 恢復開源道三線行車，通過改善灣位的迴轉半徑，讓巴士及重型車輛可安全地由開源道左轉至偉業街（麗港城方向）；

(四) 優化及增設交通標誌及道路標記，提醒駕駛人士交通改道路線、不可在路口掉頭及阻塞路口；

(五) 增設方向指示標誌，引導駕駛者及行人前往主要目的地；

(六) 聯絡周邊各持份者，包括巴士公司及大廈管理處，解釋現場臨時交通安排及進出各處所的建議路線；及

(七) 警方已針對該路口附近一帶道路的違例泊車加強執法。



有逾60年歷史的觀塘偉業街/開源道迴旋處現已改為十字路口，首個上班日附近一帶出現塞車。（任葆穎攝）

繁忙時段交通有所改善 正於路口進一步設方向指示標誌

署方表示，繁忙時段的交通情況已有所改善。對於考慮到開學後該路口的交通會較為繁忙，工程團隊正於路口的各連接道路進一步增設方向指示標誌，引導駕駛者用最直接的路線前往各目的地，避免不必要地駛經該路口。同時，工程團隊亦會繼續與周邊持份者就交通改道路線保持密切溝通，並確保各項改善措施可於開學日前完成。

有逾60年歷史的觀塘偉業街/開源道迴旋處現已改為十字路口，首個上班日附近一帶出現塞車。（任葆穎攝）

林世雄：留意到觀塘偉業街/開源道新十字路口情況 運輸署會密切監察

此外，運輸及物流局局長林世雄在網誌表示，留意到觀塘偉業街/開源道新十字路口啟用的情況，理解市民包括職業司機對在開學日附近一帶交通的關注。運輸署會繼續密切監察該處的情況，亦會適當調整交通燈時間，並與相關工程團隊跟進及優化該路口的臨時交通安排，包括協調巴士公司以確保鄰近的觀塘碼頭巴士總站運作正常。