巴黎殘奧｜何宛淇硬地滾球為港添金　李家超：全港市民鼓舞自豪

巴黎殘奧於本港時間周二（3日）凌晨舉行硬地滾球女子個人賽BC3級決賽，30歲「三朝元老」何宛淇擊敗澳洲對手Jamieson Leeson，為港隊在今屆殘奧奪得第二面金牌。行政長官李家超向何宛淇和她的教練致以衷心祝賀。



圖為當地2024年9月2日，巴黎殘奧舉行硬地滾球女子個人賽BC3級決賽，港隊代表何宛淇擊敗澳洲對手，為港隊在今屆殘奧奪得第二面金牌。（Reuters）

圖為當地2024年9月2日，巴黎殘奧舉行硬地滾球女子個人賽BC3級決賽，港隊代表何宛淇擊敗澳洲對手，為港隊在今屆殘奧奪得第二面金牌。（Reuters）

李家超表示，何宛淇憑藉豐富的經驗，在比賽中發揮超卓水準，展現不會放棄的過人毅力。他和全港市民都為她的精彩表現感到鼓舞和自豪，祝願香港硬地滾球隊在之後的賽事中再創佳績，為港爭光。

葉劉淑儀：展現頑強鬥志 成績令人欣喜

行會非官守議員亦熱烈祝賀，並向何宛淇的教練及團隊衷心致意。行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，何宛淇出賽經驗豐富，在比賽中展現頑強鬥志，最終憑超群技術，在今屆比賽中勇奪金牌，成績令人欣喜。

連同較早時龍子健及張沅在硬地滾球取得的1金1銀，港隊暫在今屆殘奧累計取得2金2銀1銅。