巴黎殘奧｜硬地滾球龍子健為港奪今屆首金　李家超讚揚遇強越強

港隊正出戰巴黎殘疾人奧運會，其中香港硬地滾球運動員龍子健在個人BC1級賽事中奪得金牌，為港隊今屆首金，行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及行政會議紛紛送上祝賀。



港隊目前已在今屆殘奧會取得三面獎牌，除了這面金牌，兩位游泳代表陳睿琳、及吳卓恩此前分別在女子S14級100米蝶泳、及女子SB6級100米蛙泳賽事，奪得一銀一銅。



香港硬地滾球運動員龍子健。（中國香港殘疾人奧委會提供）

香港硬地滾球運動員龍子健於巴黎殘奧男子個人BC1級賽事中奪得金牌，成為港隊在今屆殘奧會的首面金牌，行政長官李家超今日（2日）傍晚發稿祝賀，並讚揚龍子健遇強越強，在賽事中發揮出精湛技術，實至名歸，為其傑出表現感高興，並引以為傲。

香港硬地滾球運動員龍子健。（中國香港殘疾人奧委會提供）

楊潤雄：優秀表現令人非常鼓舞 葉劉淑儀：感到驕傲

文化體育及旅遊局局長楊潤雄同樣送上祝賀，指龍子健憑着過人毅力和拼勁贏得金牌，充分展現追求卓越的體育精神，為其優秀的表現感到非常鼓舞。

行政會議非官守議員今在送上祝賀的同時，亦向龍子健的教練及團隊衷心致意。行會非官守議員召集人葉劉淑儀指，龍子健憑藉精準策略和出眾技術，在比賽中力壓對手奪獎，為香港取得這屆殘奧會首面金牌，為他的優異成績感到驕傲。

圖為2024年8月29日，巴黎殘奧舉行女子S14級100米蝶泳決賽，，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌。（Reuters）

港隊目前在今屆殘奧會已奪得三面獎牌，除了這面金牌，游泳代表陳睿琳早前在女子S14級100米蝶泳賽事奪得銀牌，為港隊在今屆殘奧奪得的首面獎牌；另一位年僅14歲的游泳代表吳卓恩則在女子SB6級100米蛙泳賽事，奪得銅牌。