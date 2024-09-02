巴黎殘奧｜港隊再創佳績 硬地滾球代表張沅個人賽BC4級奪銀牌
撰文：江麗盈
出版：更新：
港隊出戰巴黎殘奧，再奪獎牌，硬地滾球運動員張沅在女子個人BC4級賽事中奪得銀牌，港隊在今屆殘奧已奪得四面獎牌。行政長官李家超送上祝賀，讚揚她面對世界各地頂尖選手仍沉着應戰，表現出色，勇奪銀牌，為她感到自豪。
繼硬地滾球運動員龍子健在個人BC1級賽事中奪得金牌，另一硬地滾球運動員張沅在個人BC4級賽事中奪得銀牌，港隊在今屆殘奧已奪得四面獎牌。
行政長官李家超發稿為張沅和她的教練及送上祝賀，並讚揚張沅面對世界各地頂尖選手仍沉着應戰，表現出色，勇奪銀牌，為她感到自豪。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄楊潤雄說，張沅在賽事中取得驕人成績，為港增光，可喜可賀，又指她勇於迎接挑戰、不斷尋求突破，精神令人敬佩。
行政會議非官守議員亦送上祝賀，其中行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，張沅實力非凡，過關斬將，在比賽中表現出色，勇奪銀牌，為港爭光，實在可喜可賀。
港隊今屆巴黎殘奧至今成績下：
金牌－硬地滾球：男子BC1級個人賽 龍子健
銀牌－硬地滾球：女子BC4級個人賽 張沅；游泳：女子S14級100米蝶泳 陳睿琳
銅牌－游泳：女子SB6級100米蛙泳 吳卓恩