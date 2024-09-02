巴黎殘奧｜港隊再創佳績　硬地滾球代表張沅個人賽BC4級奪銀牌

撰文：江麗盈
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港隊出戰巴黎殘奧，再奪獎牌，硬地滾球運動員張沅在女子個人BC4級賽事中奪得銀牌，港隊在今屆殘奧已奪得四面獎牌。行政長官李家超送上祝賀，讚揚她面對世界各地頂尖選手仍沉着應戰，表現出色，勇奪銀牌，為她感到自豪。

香港硬地滾球運動員張沅在巴黎殘奧女子個人BC4級賽事中奪得銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

繼硬地滾球運動員龍子健在個人BC1級賽事中奪得金牌，另一硬地滾球運動員張沅在個人BC4級賽事中奪得銀牌，港隊在今屆殘奧已奪得四面獎牌。

行政長官李家超發稿為張沅和她的教練及送上祝賀，並讚揚張沅面對世界各地頂尖選手仍沉着應戰，表現出色，勇奪銀牌，為她感到自豪。

張沅今次是首度出戰殘奧。（資料圖片／黃浩謙攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄楊潤雄說，張沅在賽事中取得驕人成績，為港增光，可喜可賀，又指她勇於迎接挑戰、不斷尋求突破，精神令人敬佩。

行政會議非官守議員亦送上祝賀，其中行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示，張沅實力非凡，過關斬將，在比賽中表現出色，勇奪銀牌，為港爭光，實在可喜可賀。

港隊今屆巴黎殘奧至今成績下：
金牌－硬地滾球：男子BC1級個人賽 龍子健
銀牌－硬地滾球：女子BC4級個人賽 張沅；游泳：女子S14級100米蝶泳 陳睿琳
銅牌－游泳：女子SB6級100米蛙泳 吳卓恩

龍子健。（中國香港殘疾人奧委會提供）
圖為2024年8月29日，巴黎殘奧舉行女子S14級100米蝶泳決賽，，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌。（Reuters）
巴黎殘奧於當地9月1日舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌。（中國香港傷殘人士體育協會Facebook圖片 ）
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