巴黎殘奧｜港隊再增2金2銀　陳國基︰獎牌大豐收！

港隊在巴黎殘奧會硬地滾球和羽毛球項目再增添2金2銀，暫時已取得2金3銀1銅的佳績，超越上屆東京殘奧的2銀3銅，政務司司長陳國基指成績驕人，形容是「獎牌大豐收」。



他又說運動員經過多年的刻苦訓練，終於可以在殘奧這個舞台上，與不同國家的選手較量，即使沒有取得獎牌，都應該為他們的堅毅努力、永不放棄精神鼓舞喝采。



政務司司長陳國基在社交平台（Facebook）上表示，兩面金牌都是來自殘奧硬地滾球項目，龍子健昨晚先在男子個人賽BC1級決賽中，為港隊奪得今屆首面金牌；接著在硬地滾球女子個人賽BC3級決賽中，港隊代表何宛淇擊敗澳洲的選手，同樣奪得金牌。張沅於女子個人賽BC4級決賽得到一面銀牌。港隊羽毛球代表陳浩源就在羽毛球男單WH2級決賽，為香港增添一面銀牌。

對於將在巴黎殘奧後退役的陳浩源表示，賽前飽受腰部傷患困擾，經治療後才可以上場比賽；及何宛淇在比賽後亦提到港隊23名運動員都有同一目標，就是打出不屈不撓的香港精神，陳國基表示深受感觸，運動員經過多年的刻苦訓練，終於可以在殘奧這個舞台上，與不同國家的選手較量，即使最終沒有取得獎牌，都應該為他們的堅毅努力、永不放棄精神鼓舞喝采。

梁君彦：運動員非凡表現 為其他港將注入強心針

立法會主席梁君彥指，世界排名第二的何宛淇，於BC3級女子個人賽奪金，在決賽面對澳洲強敵，她全程高度專注，配合靈活多變的落球策略，是結合技術和智慧的表現，取得個人首面殘奧金牌，實至名歸。羽毛球賽場，陳浩源於WH2級男單決賽展現精湛球技和堅強意志，即使負傷上陣和面對世界級勁敵，仍保持平穩心態，落後時不斷嘗試收窄分差，最終摘銀而回，較上屆東京殘奧奪銅的成績更上一層樓，足以證明他多年來努力不懈，保持最高競技水平。

梁也指，港隊在巴黎殘奧會至今收穫2金3銀1銅，獎牌數目已突破上屆。香港運動員以毅力和決心克服各種挑戰，屢創佳績，是全港市民的驕傲。連日來每位運動員在殘奧賽事的非凡表現，已為即將出戰的其他港將注入強心針，祝願各位運動員繼續享受比賽過程，達到自己理想或滿意的成績！