巴黎殘奧｜陳浩源羽球男單摘銀　李家超讚精湛球技實至名歸

巴黎殘奧於本港時間周二（3日）凌晨舉行羽毛球男子單打WH2級決賽，陳浩源與老對手日本梶原大暉上演精彩對決，最終陳浩源雖以局數0比2不敵對手，但仍為港隊再添一面銀牌，亦是港隊在今屆巴黎殘奧的第6面獎牌。行政長官李家超對陳浩源，以及其教練致以衷心祝賀。



2024年9月2日，巴黎殘奧舉行羽毛球男子單打WH2級決賽，陳浩源不敵日本對手梶原大暉，賽後兩人擁抱。（Reuters）

李家超表示，陳浩源在比賽中展現精湛球技和頑強鬥志，最終實現自己希望成績較上屆殘奧會有所進步的目標，奪得銀牌是實至名歸。

李家超又稱，中國香港代表團接連在今屆殘奧會傳來好消息，令他和全港市民都感到振奮和自豪。他呼籲市民繼續關注代表團的動態，支持香港運動員。

三年前東京殘奧，陳浩源（右）獲得銅牌。（Getty Images）

楊潤雄：努力有目共睹 葉劉淑儀：展示香港運動員拼博精神

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦致賀，稱陳浩源的努力有目共睹，運動員全力以赴，在國際體壇力爭佳績，他們堅毅的精神值得大家學習。

行會非官守議員召集人葉劉淑儀讚揚，陳浩源憑着堅毅不屈的精神，多年來不斷突破自我，繼2020年東京殘奧會奪得銅牌後，今屆再進一步，勇奪銀牌。他的出色表現向世界展示了香港運動員的拼博精神，令市民感到自豪。

連同陳浩源增添的一面銀牌，港隊在今屆殘奧會已累計贏得兩面金牌、三面銀牌和一面銅牌。