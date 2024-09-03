陳茂波訪墨爾本　強調在港外商普遍稱業務未受國安法影響

正在澳洲墨爾本訪問的財政司司長今日（3日），出席由《澳洲金融評論報》和亞洲協會澳洲中心合辦的亞洲峰會發表主旨演講時指，香港今年已就《基本法》23條立法，履行了憲制責任。他強調，國安法律確保香港經濟發展能有穩定和可預測的環境，並指出在港外商普遍表示其業務和運作未受到國安法的影響。



陳茂波今日（墨爾本時間九月三日）在澳洲墨爾本出席由《澳洲金融評論報》和亞洲協會澳洲中心合辦的亞洲峰會，就「香港經濟的未來」發表主題演講。（政府新聞處）

陳茂波以「香港經濟的未來」為題發表主旨演講，指隨着疫情過去，香港經濟回復穩步增長；長遠而言，香港擁有「一國兩制」的核心獨特優勢，在「兩制」下繼續維持普通法制度、良好的法治環境、獨立行使裁判權的司法機構；維持資本、貨物、信息和人才的自由流動等，一直是國際投資者和企業信賴的商業樞紐。此外，香港身處的粵港澳大灣區，有龐大的經濟總量和市場、富裕的人口、位居全球前列的創科生態、四通八達的航運交通網絡，為香港的發展提供支持，也為外國投資者帶來龐大商機。

陳茂波今日（墨爾本時間九月三日）在澳洲墨爾本出席由《澳洲金融評論報》和亞洲協會澳洲中心合辦的亞洲峰會，就「香港經濟的未來」發表主題演講。（政府新聞處）

他在峰會上也重點介紹香港在金融和創科的發展方向，指香港作為亞洲主要的籌融資市場之一，今年以來後續融資表現亮麗，足證市場的募資能力強。而離岸人民幣業務、綠色和可持續金融、數字資產、金融科技等領域也正在蓬勃發展。創科方面，他指香港的獨有優勢，包括同時匯聚內地和國際的數據、人才和資金；藥械方面，香港正逐步邁向「第一層審批」制度，並朝着發展成為藥物審批樞紐的方向前進。為加快創科發展，特區政府成立了引進重點企業辦公室，吸引高科技公司來港，超過100家公司已落戶香港或擴大在港營運；同時通過各項人才入境計劃，積極吸引高端人才到港發展。

陳茂波（左二）今日（墨爾本時間九月三日）拜會中國駐墨爾本總領事房新文（右二），介紹香港的發展近況，並就中澳關係、促進香港和大灣區與澳洲的合作等交換意見。（政府新聞處）

陳茂波（右三）今日（墨爾本時間九月三日）在澳洲墨爾本與一家港資電動汽車充電營運商以及其澳洲夥伴會面，聽取該企業的代表介紹其電動車充電服務和解決方案。（政府新聞處）

陳茂波其後拜會中國駐墨爾本總領事房新文，雙方就中澳關係、促進香港以至整個粵港澳大灣區與澳洲合作等議題交換意見。在墨爾本期間，陳茂波又與一家正在當地擴展業務、提供電動汽車充電技術方案的港資創科企業，及其在澳洲的合作夥伴會面，了解它們在澳洲的發展計劃和策略。

陳茂波今日當地時間下午轉往悉尼，明日（4日）展開訪問悉尼的行程。