陳茂波訪問澳洲｜冀招商引資拓展聯繫　推動與香港綠色科技合作

財政司司長陳茂波今日（1日）起訪問澳洲5日，冀加強與澳洲的經貿、金融和創科的聯繫和合作，開拓更多商機。他說此行有三個目的，分別是招商引資、為綠色科技發展推動更多交流與合作，以及鞏固及拓展與傳統海外市場的聯繫。他相信透過親身與當地商界及金融界領袖接觸，以及與創科企業代表交流，能更充分介紹香港在「一國兩制」下最新的發展優勢與潛力，以及大灣區機遇，有助推動更多交流與合作。



9月1日，陳茂波訪問澳洲5日。（資料圖片）

陳茂波在網誌列舉此行有三個目的，第一，是主題式招商引資，為新興產業提供更多交流合作機會。 今次訪澳會與當地的生物醫藥科技、新能源、金融科技等領域的創科企業交流，向它們介紹香港發展的戰略優勢，通過面對面的會晤交流，望能進一步加深其對香港的認識和興趣，有利它們作出落戶香港或擴大在港營運的決定。

9月1日，陳茂波訪問澳洲5日。（資料圖片）

第二，陳茂波希望為綠色科技發展推動更多交流與合作。 他說近年全球各地正面對氣候變化，綠色轉型成為了重要的課題。通過更多的跨地域交流，希望能探討更多彼此共同面對的問題，有助於合力探索更多應對方案，而澳洲也有不少綠色科技和綠色能源相關的企業，相信與它們建立聯繫，有助加深相互了解、促成更多合作。

9月1日，陳茂波訪問澳洲5日。（資料圖片）

第三，陳茂波冀鞏固及拓展與傳統海外市場的聯繫。他說，澳洲除了是不少港人升學和旅遊的選點，也是香港經貿往來的重要市場之一。去年從澳洲進口到香港的貨品價值148億元，主要為蔬果、海產及飲品。以葡萄酒為例，去年從澳洲進口的葡萄酒總值逾14億港元，就進口價值而言是香港第二大葡萄酒進口地，按量則是第一大進口地。

9月1日，陳茂波訪問澳洲5日。（資料圖片）

陳茂波相信，透過到訪不同市場，親身與當地商界及金融界領袖接觸，以及與創科企業代表交流，能更充分介紹香港在「一國兩制」下最新的發展優勢與潛力，以及粵港澳大灣區發展帶來的龐大機遇，也有助推動更多跨地域交流與合作。