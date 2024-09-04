陝西、香港簽署深化合作協議　李家超：冀善用優勢發展新質生產力

陝港兩地政府今日（4日）將簽署深化交流合作協議，行政長官李家超表示，協議涵蓋創科、法律、經貿等領域，希望推動陝港合作踏上新台階。他有信心陝港兩地將進一步深化合作，善用各自優勢發展新質生產力，為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。



行政長官李家超今日（4日）表示，陝港兩地政府將簽署深化交流合作協議。（資料圖片）

「陝西高質量開放合作交流會」今日在香港舉行，出席的包括李家超與陝西省委書記趙一德、中聯辦副主任尹宗華、外交部駐港公署特派員崔建春。

李家超致辭時重提二十屆三中全會強調，開放是中國式現代化的鮮明標識，必須堅持對外開放基本國策，建設更高水平開放型經濟新體制。他引述全會指出，要提高中西部和東北地區開放水平，加快形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局，並要健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。

他說陝西在旅遊資源、高等教育、科技發展、礦產能源等領域，都在全國具有重要地位。近年來，陝西省聚焦培育具有新質生產力的產業鏈，實現創新與產業加速融合發展。香港在「一國兩制」下，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

他說多年來陝港兩地的經貿關係密切，香港一直是陝西最大的外資來源地，去年陝西實際使用港資超過6.8億美元。截至去年年底，陝西在香港成立的境外企業達90家，更有多家企業在香港聯交所上市，可見兩地合作無間。