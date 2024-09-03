城大東莞開幕　李家超：推動大灣區高等教育合作邁上新台階

香港城市大學（東莞）周一（2日）舉辦開幕典禮，城大校長梅彥昌表示，城大（東莞）秉承城大的辦學理念，致力推動富啟發性、互動性和創新的教育環境，校方將建構一個開放的跨學科平台，培育銳意創新和具備國際視野的人才，為國家和粵港澳大灣區的發展作出貢獻，形容城大（東莞）的設立是重要的里程碑，他更為學校主講第一堂課勉勵新生。



城大校長梅彥昌指城大（東莞）秉承城大的辦學理念，致力推動富啟發性、互動性和創新的教育環境。(香港城市大學（東莞）提供圖片)

城大（東莞）位於松山湖科學城，佔地48.2萬平方米，分兩期建設，第一期現已投入使用。校園毗鄰國家級科學實驗室、高新科技研發機構及企業，將為東莞提升高等教育發展水平注入新的活力。

首年推出4個本科課程及6個碩士專業

校方首年推出4個本科課程及6個碩士專業，涵蓋智能製造工業、計算機科學與技術、商務資訊系統、數據科學，以及電子資訊工程學等學科。

城大（東莞）本科新生代表王雅萱於致辭時表示，十分期待能夠跟隨來自「全球最國際化大學」的教授學習，提升自身的全球視野與認知。另一名研究生代表王上飛則說，城大（東莞）位於洋溢著創新氛圍的粵港澳大灣區，可為學生提供全新的視野和機遇。

特首李家超通過視像形式參與開幕典禮。(香港城市大學（東莞）提供圖片)

出席典禮的全國政協副主席梁振英表示，開幕見證莞港兩地合作的新里程碑，祝願城大（東莞）能夠繼續培育兩地人才，推動粵港兩地的教育發展。 透過視像形式參與開幕典禮的特首李家超表示，城大（東莞）的創立，見證莞港合作的豐碩成果，標誌着兩地在推動粵港澳大灣區高等教育合作方面邁上新台階，有信心城大（東莞）將為大灣區人才高地建設、國際創科中心發展注入新動力，為國家的高質量發展提供堅實的人才和創科支持。

三成學生有機會到港校園交流

香港城市大學（東莞）副校長李娟表示，城大（東莞）與香港城大有簽訂交換學生協議，三成來自城大（東莞）的同學有機會到香港城大做一個學期的交換生。除此之外，兩所學校的學生亦會在很多活動一起交流。