李家超晤陝西省委書記趙一德：兩地能優勢互補、互利共贏

繼近日與遼寧省委書記郝鵬會面後，行政長官李家超今日（3日）在禮賓府與陝西省委書記趙一德會面，深化陝港兩地交流合作，李相信兩地能優勢互補，互利共贏。李家超又表示歡迎西安旅客來港，親身感受香港的獨特魅力。



此外，江西省委書記尹弘今日亦率團訪港，同獲李家超接見。李家超歡迎江西省善用香港獨特的「走出去、引進來」的雙向平台，又指近年選擇到江西省高校就讀的香港學生人數逐年上升，感謝江西省、相關高校及機構對香港學生的照顧和支持。



李家超在禮賓府與陝西省委書記趙一德會面。(政府新聞處提供)

李家超歡迎趙一德率團訪港，並指陝西在歷史文化、旅遊資源、高等教育和科技發展等領域都有重要的地位；而香港積極發展和鞏固香港在國家「十四五」規劃下的「八大中心」定位，相信陝港兩地定能加強交流合作，達至優勢互補，互利共贏。李家超指出，陝港兩地人文交流頻繁，陝西省政府多年來為香港青年提供在陝西文博單位實習的寶貴機會；今年四月，特區政府教育局更首次為教師舉辦延安革命歷史考察團，他相信以後將有更多香港師生到陝西學習交流。

今年三月起，陝西省西安市成為內地居民赴港澳「個人遊」城市之一，李家超表示歡迎西安旅客來港，親身感受香港的獨特魅力，促進兩地文化交融、民心相通。

李家超（右）在禮賓府與江西省委書記尹弘（左）會面。

李家超與江西省委書記尹弘會面時，就加強贛港交流合作交換意見。李家超說，香港是江西最大的外資來源地和重要貿易夥伴，也是江西企業境外上市的主要資本市場。他歡迎江西省善用香港獨特的「走出去、引進來」的雙向平台，推動經濟發展踏上更高的台階。

李家超表示特區駐武漢辦會繼續發揮橋樑作用，推動香港與江西兩地的交流和合作。又指近年到江西省高校升學的香港學生逐年上升，特區政府會繼續積極鼓勵香港青年發掘內地龐大的發展機遇，積極融入國家發展大局，為國家和香港貢獻所長。

政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席兩場會面。