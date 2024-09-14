龍獅運動廿年「走鬼」訓練　港隊靠工廈車位「偷雞」操練奪世界獎

「奧運冠軍返嚟全香港普天同慶，有時候我哋參加世界賽贏完冇咩人知道。」巴黎奧運掀起社會對運動的熱情，劍擊、游泳奪佳績固然備受關注，不過比較冷門的運動項目大家可能未必聽過。國術龍獅同為港協暨奧委會轄下體育總會，廿年來合規格練習埸地也沒有，龍獅隊要「走鬼式」訓練，曾經躲在天橋底練習但被警察驅趕，租用體育館練習又被康文署質疑弄花地板，最終唯有藏身工廈卸貨區停車位「偷雞」深夜練習。《香港01》直擊訓練情況。



訪問當日晚上八時許，正是潤福堂龍獅總會一班師兄弟練習之時。十多人齊心合力將器材由大圍一棟工廈二樓的龍獅館會址，推到樓下的工廈卸貨區。（夏家朗攝）

舞獅用的梅花樁金屬製，輕則10公斤，重則50公斤，龍獅團師兄弟都搬得大汗淋漓。（夏家朗攝）

平日晚上八時許，潤福堂龍獅總會都會在工廈卸貨區練習。（夏家朗攝）

世界級龍獅隊躲工廈停車位深夜練習

「其實每次練習最唔鍾意搬樁呢個過程，砌樁嘅時間同操練嘅時間唔成正比，砌樁可能砌一個鐘，但可能操練得半個鐘。」梅花樁、底座、軟墊放上一架架手推車，訪問當日晚上八時許，正是潤福堂龍獅總會一班師兄弟練習之時。十多人齊心合力將器材由大圍一棟工廈二樓的龍獅館會址，推到樓下的工廈卸貨區，所謂「練習埸地」位於兩個分別約10米乘3米的貨車車位。

舞獅用的梅花樁金屬製，輕則10公斤，重則50公斤，龍獅團師兄弟都搬得大汗淋漓。（夏家朗攝）

潤福堂龍獅總會一班師兄弟的「練習場地」位於兩個分別約10米乘3米的貨車車位。（夏家朗攝）

潤福堂龍獅總會一班師兄弟的「練習場地」位於兩個分別約10米乘3米的貨車車位。（夏家朗攝）

第一個感覺就係「吓！停車場？」仲要上面唔夠高咁樣喎，真係要咁樣跳？練慣咗都冇乜感覺㗎啦，始終自己熱愛呢樣嘢，迫於無奈都要喺呢度練習。 潤福堂國術龍獅總會成員阿堅

練習前先搬運梅花樁 起壇歷時45分鐘

舞獅用的梅花樁金屬製，輕則10公斤，重則50公斤，「好似你跑完步熱完身嗰種狀態，剩返七成力」—— 隊員汗流浹背苦笑道。皆因一星期最少練習三天，每次都要「螞蟻搬家式」搬運練習器材到車位，再砌底座上螺絲，安放梅花樁，量度樁距，放置軟墊，花45分鐘才開始練習。

潤福堂龍獅總會每次都要「螞蟻搬家式」搬運練習器材到車位，再砌底座上螺絲，安放梅花樁，量度樁距，放置軟墊，花45分鐘才開始練習。（夏家朗攝）

斬件式訓練 拍手代替打鑼

有車位練習都算「幸福」了，加入龍獅總會七年的阿堅有苦自己知，「如果冇兩個車位嘅話，得一個車位都要泊到最埋邊，同私家車一齊（練）。」不過，「偷雞」找到車位深夜練習也非一了百了，土地問題令龍獅隊只能斬件式訓練，標準舞獅有21支梅花樁，車位只能容納十支，晚間為免造成噪音，以拍手代替打鑼打拍子，要完成整項練習殊不簡單。

潤福堂龍獅總會一班師兄弟的「練習場地」位於兩個分別約10米乘3米的貨車車位。（夏家朗攝）

晚間為免舞獅造成噪音，以拍手代替打鑼打拍子。（夏家朗攝）

阿堅曾經於龍獅比賽前夕，在停車位操練期間失足，從幾米高的梅花樁墮地，右邊鎖骨骨折。（夏家朗攝）

工廈停車埸樓底不高，舞獅時出現頂天花板情況。（夏家朗攝）

隊員有苦自己知 曾墮地骨折仍不放棄

卸貨區地面微微傾斜，阿堅曾經於龍獅比賽前夕，在停車位操練期間失足，從幾米高的梅花樁墮地，右邊鎖骨骨折，場地還有一個局限，「樓底問題，冇得去到運動員好放嘅心態去跳，永遠都覺得頭殼頂有啲嘢唔可以跳得咁高去做每個動作，要就住就住去練。」儘管如此，阿堅與師兄弟一直硬著頭皮練習。

儘管面對工慶樓底問題，阿堅與師兄弟一直硬著頭皮練習。（夏家朗攝）

標準舞獅有21支梅花樁，車位只能容納十支，加上卸貨區地面微微傾斜，晚間為免造成噪音，以拍手代替打鑼打拍子，要完成整項練習殊不簡單。（夏家朗攝）

標準舞獅有21支梅花樁，車位只能容納十支，加上卸貨區地面微微傾斜，晚間為免造成噪音，以拍手代替打鑼打拍子，要完成整項練習殊不簡單。（夏家朗攝）

你會見到贏咗奧運冠軍之後返嚟全香港普天同慶慶祝，可能有時候我哋參加都係世界賽，贏完之後都好似冇乜人知道。 潤福堂國術龍獅總會成員阿堅

嘆龍獅運動冷門不被重視

每當看到奧運健兒的待遇，再回望龍獅運動，都令阿堅感到沮喪，「龍獅係冷門項目，不被重視係正常，如果身為中國傳統文化嚟講，我希望可以抌返多啲心力落嚟，重視返我哋呢班龍獅界運動員，始終香港好多龍獅運動員努力緊」，坦言大家希望可以將龍獅傳統文化運動帶去全世界。

雖然有兩個車位練習舞獅，但因為卸貨區地面比較斜，所以有時隊員跳下來試過扭傷腳。（夏家朗攝）

記者潘耀昇當天試跳時也一度跌倒。（李振邦攝）

記者潘耀昇之後再試跳樁時，附近增加軟墊，卸力感覺更安全。（李振邦攝）

龍獅總會的訴求只希望有一個高樓底的訓練場所，讓龍獅運動員可定期練習，甚至冷氣也不需要。（夏家朗攝）

香港做運動員很幸福？

運動員與幸福的距離不一，有人會覺得在香港做運動很幸福，不過阿堅內心有另一番體會，「幸福又唔算好幸福，好衰又未至於好衰，單純一份堅持同一份鍾意，令自己繼續做呢個玩呢個運動」。訴求很卑微，只是希望有一個高樓底的訓練場所，讓龍獅運動員可定期練習，甚至冷氣也不需要。

工廈停車埸練舞獅，有時出現人車爭路情況。（夏家朗攝）

有車位練習都算「幸福」了，有隊員嘆：「如果冇兩個車位嘅話，得一個車位都要泊到最埋邊，同私家車一齊（練）。」（夏家朗攝）

潤福堂龍獅總會會址大約1300呎，樓底大約三米半。（夏家朗攝）

龍獅館地方細、樓底矮成練習障礙

「呢度大約千三呎地方，樓底大約三米半左右，入面大概只可以練到扎馬，基本『盤青』、『蛇青』，最多上大髀坐吓頭，因為已經到頂」—— 國術龍獅總會副會長鄧肇倫走進潤福堂龍獅總會會址，邊行邊向記者介紹工廈單位場地局限，解釋龍獅隊為何要在工廈停車場練習。

潤福堂龍獅總會會址地方淺窄，只可以練到扎馬，基本『盤青』、『蛇青』。（夏家朗攝）

潤福堂龍獅總會會址地方淺窄，只可以練到扎馬，基本『盤青』、『蛇青』。（夏家朗攝）

第一屆亞室運嗰時，其實我哋已經走緊鬼，有人喺街練習，又報警，跟住話你哋唔可以喺街度練。跟住喺啲村度練，地政又痴張紙，「喂！政府地，你哋唔可以擺喺度喎。 國術龍獅總會副會長鄧肇倫

標準舞獅場地至少如籃球場般大，但國術龍獅總會副會長鄧肇倫說爭取一個「瓦遮頭」15年都無結果。（夏家朗攝）

廿年來「走鬼式」訓練 天橋底練習被驅趕

標準場地至少如籃球場般大，但龍獅總會爭取一個「瓦遮頭」15年都無結果，廿年來一直「走鬼式」練習，「諗到直頭要去大嗰啲橋底喺度練，因為可以避雨，但是我哋試過好多都係有警察嚟趕我哋囉。有一次喺體育館畀我地優先租用，到實際練習佢又話個體育館畀打波咋喎，唔係畀你哋舞龍，你哋舞龍支棍係金屬會整花我哋地板。」社區會堂又如何呢？鄧肇倫說一般樓底比較低，場地比較少，亦不可存放龍獅器材。

鄧肇倫說，政府的資助主要是比賽費用，場地支援並不足夠。（夏家朗攝）

點解政府要用舞獅表演嗰時，就會搵我哋，但到我哋有需要嗰時又唔支援我哋。 國術龍獅總會副會長鄧肇倫

鄧肇倫說，政府的資助主要是比賽費用，場地支援並不足夠，「政府啲地你可以申請，但如果政府部門有需要用，要優先畀政府部門，好多時可能入晒紙等緊批，突然間某個政府部門話呢度我要，我哋就要重新再搵第二幅地申請，又係要嘥三年、四年。」他坦言，龍獅運動員只是渴望一個符合比賽要求尺寸的有蓋練習場，冷氣提供與否並無所謂。

鄧肇倫坦言，龍獅運動員只是渴望一個符合比賽要求尺寸的有蓋練習場，冷氣提供與否並無所謂。（夏家朗攝）

大家都係着呢件（港）衫，點解大家嘅待遇會爭咁多呢？佢哋（運動員）有時都會問我哋，我哋有時都唔知點回應。 國術龍獅總會副會長鄧肇倫

同為港協暨奧委會轄下屬會 曾為香港奪世界賽獎

今年3月在紅館舉行的「世界香港夜光龍醒獅錦標賽2024」，代表港隊的潤福堂龍獅總會奪季軍，國術龍獅同為港協暨奧委會轄下體育總會，廿年來合規格練習埸地也沒有，龍獅隊要「走鬼式」訓練，鄧肇倫坦言運動員感到沮喪，「每一次奧運之後啲隊員都好灰心，舞獅都好刻苦，都有危險性，咁多運動政府都咁重視，但我哋代表香港出賽，好多嘢都冇講過我哋呢。」

國術龍獅同為港協暨奧委會轄下體育總會，廿年來合規格練習埸地也沒有，龍獅隊要「走鬼式」訓練。（夏家朗攝）

我哋好想要一個場地，簡單啲有個鐵皮，唔使日曬雨淋喺個場入面練，就係咁簡單咋嘛。 國術龍獅總會副會長鄧肇倫

今年3月在紅館舉行的「世界香港夜光龍醒獅錦標賽2024」，代表港隊的潤福堂龍獅總會奪季軍。（夏家朗攝）

今年3月在紅館舉行的「世界香港夜光龍醒獅錦標賽2024」，代表港隊的潤福堂龍獅總會奪季軍。（夏家朗攝）

「喺香港做運動員好幸福」—— 早陣子引起社會熱議，龍獅運動的幸福指數又有多少呢？鄧肇倫直言：「5分，一半啦」，坦言舞獅既是國粹，又是體育運動，「其實係好特別嘅我哋呢個體育運動，龍舟同埋舞龍舞獅都係中國人傳統文化，我覺得應該比較重視少少。」他說如果場地問題未能解決，香港龍獅運動永遠去不到更高水平。

鄧肇倫說內地有很多練習龍獅的大場地，部分在鄉村；馬來西亞都有很多有蓋龍獅練習場；台灣有很多練習場都在天橋底，由政府規劃，利用貨櫃圍著場地周邊。（夏家朗攝）

「我諗全世界練舞獅環境應該最差係香港...」

鄧肇倫列舉出其他地方的例子，內地有很多練習龍獅的大場地，部分在鄉村；馬來西亞都有很多有蓋龍獅練習場；台灣有很多練習場都在天橋底，由政府規劃，利用貨櫃圍著場地周邊，苦笑道：「我諗全世界練舞獅嘅環境應該最差係香港，呢個係真嘅，始終可能香港細，啲地比較矜貴。」

本身是國術龍獅總會副主席的經民聯油尖旺區議員李思敏說，舞龍舞獅練習場只需一個平整的有蓋空地，大約15至20平方米。（夏家朗攝）

議員倡九龍公園、海濱或天橋底設練習場

本身是國術龍獅總會副主席的經民聯油尖旺區議員李思敏說，舞龍舞獅練習場只需一個平整的有蓋空地，大約15至20平方米，「如果油尖旺裏面（設練習場）當然首選九龍公園，第一，佢夠大；第二，佢係做緊呢個（國術）項目，佢再撥一個地方出嚟做埋表演連埋練習，係一個比較好嘅開端」，她亦建議在海濱長廊或者天橋底設練習場，希望有五千年歷史悠久歷史的舞龍舞獅可以繼續傳承下去。