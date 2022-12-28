香港龍獅節元旦復辦　規模較疫情前減四分三　52條龍獅尖沙咀匯演

睽違三年的「香港龍獅節」將於2023年元旦（1月1日）在尖沙咀文化中心舉行，屆時將有醒獅金龍表演以及舞獅體驗活動，市民可近距離欣賞感受。但疫情三年以來，舞龍獅活動全面停擺，今次復辦亦要取消巡遊的項目。對上一次龍獅節是2019年元旦舉行，當時有200條龍獅，今次大減至50條。



「香港龍獅節」將於元旦（1月1日）在尖沙咀文化中心露天廣場B區及C區舉辦。當日B區將提供武術表演及舞獅體驗活動，而C區則有50頭醒獅及2條金龍進行匯演，市民能近距離欣賞龍獅表演。

龍獅節召集人顏汶羽指，由於防疫關係，今年規模較往年為小，以往舉行的巡遊節目將會取消。他坦言自疫情三年以來，舞龍獅活動「全面停擺」，尤其籌集運動員十分困難，因為有大部分年輕教練轉行，或離開香港。

▼2019年1月1日 第9屆香港龍獅節情況▼



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另外，舞獅師傅夏德健指，過往曾向警方反映申請舞獅活動牌照的問題，建議能透過網上提交申請，後獲警方接納。他亦正爭取一次過批核舞獅運動員名單上所有人員進行舞獅活動的資格，一勞永逸，而不需在每一次進行舞獅活動前提交該場表演人員名單。

香港自2011年首次舉辦，2011至2014年分別創下獅子、龍、麒麟及大頭佛表演的世界健力士紀錄，對上一次舉辦在2019年元旦於尖沙咀文化中心舉行，約200條龍獅，從尖沙咀鐘樓出發，沿廣東道遊行。