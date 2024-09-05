九龍東發展｜ 鄧家彪：地塊靈活用是喜訊　江玉歡冀開放土地用途

立法會鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會昨日(5日)召開，發展局表示正研究放寬九龍東的商業樓面用途限制，地塊可靈活布局包括娛樂、文化及康樂用途。委員會主席、九龍東鄧家彪稱是東九龍有別於中環，是一個活潑的社區，有舊工業也有和文化藝術相關等的創業，政府的構思是好事。



委員會委員、選委界江玉歡指外國有地方容許商業和居住，配合在家工作，香港應留意改變，在商業用途地契上，不單止九龍東，全港都應開放些少。



委員會主席、工聯會議員鄧家彪（黃浩謙攝）

鄧家彪今早（5日）在電台節目中說，現時難切割工業、商貿用途，九龍東的特點在於有固有工業外，也有金融保險後勤，現時市道不景加上公司管理模式改變，寫字樓需求下降，當局研容許樓面靈活使是好事和重要。他又說文體旅產業化需要靈活的商業空間，價錢相宜的工廈吸不少初創人士喜歡在九龍東作起點，放寬用途對很多人來說是喜訊，最關鍵是不影響消防安全和樓宇結構。

政府推動發展九龍東第二核心商業區，範圍包括啟德發展區、九龍灣商貿區、觀塘商貿區和新蒲崗商貿區。鄧家彪認為政府應改變管治思維，不要單說處理基建或規劃協調，要留意對經濟的作用，以引領市場到九龍東發展，認為要有數據上的指標，有關指標亦能便利營商。鄧又說香港重視和東盟十國的經貿和民間關係，九龍東的商業用地很多，建議政府提供會址讓東盟十國重要商會，發揮群聚效應，吸引東盟商家來港進駐九龍東。

江玉歡（資料圖片）

江玉歡不希望碼頭淪為玩具 無郵輪泊岸可開放作展覽用途

委員會委員、選委界江玉歡提及外國有地方容許商業和居住，配合在家工作，香港應該留意改變，在商業用途地契上，不單止九龍東，全港都應開放些少。

促進文體旅發展方面，江認為郵輪碼頭和體育園都應著力完善，她不希望郵輪碼頭淪為「玩具」，即「睇就好好睇，就咁擺喺到做欣賞作用」，希望能產生經濟效應。短期內她認為可以先解決交通連接問題，和增設母港吸引郵輪來港停泊；江又說碼頭沒有郵輪泊岸的情況下，可開放作其他用途例如展覽等。