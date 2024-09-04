九龍東發展｜寫字樓需求降、缺文體用地　政府：地塊模式可供彈性

政府推動發展九龍東第二核心商業區，範圍包括啟德發展區、九龍灣商貿區、觀塘商貿區和新蒲崗商貿區。但本港現時對寫字樓的需求下降，選委界吳傑莊則關注在金融等傳統產業以外，如何配合啟德體育園，在九龍東重點發展文化、體育和旅遊產業，及東九龍區內有否其他適合場地，承接已停運重建的九展的文娛活動。



發展局局甯漢豪回應指，寫字樓的需求下降，有持份者提出商業地帶和樓宇能否用作其他用途，近期洪水橋新發展區提出的完善地塊用途模式，為商業用地發展提供更大彈性，相信九龍東發展未來亦會走這個方向。她又指，當區內文體旅設施陸續落成後，可引伸相關產業發展，重點要讓區內有足夠現代化的樓面設施。



吳傑莊關注東九龍缺乏文體設施用地。（蘇煒然攝）

立法會鞏固及促進九龍東第二核心商業區的相關政策事宜小組委員會今（4日）開會，吳傑莊關注九龍東如何體現本港八大中心定位，特別是體育和產業如何助力發展新質生產力；有否其他適合場地承接九展工作；又關心郵輪碼頭發展定位。甯漢豪說文體旅設施陸續落成會引伸相關產業，重點要讓區內有足夠現代化的樓面設施。

甯漢豪：洪水橋發展模式可作指引

她承認，現時的經濟環境影響寫字樓的需求，但指洪水橋新發展區規劃指引，可作為九龍東發展的借鑑。

發展局推展洪水橋發展項目，更新發展大綱圖，以完善地塊布置和用途規定，包括把部分商業及商住混合用地拆細，以便提供彈性，容納不同規模和組合的發展；同時就「商業」地帶，放寬商業樓面可承載的商業用途組合，不會就個別商業用途訂定樓面面積規定，讓市場可以靈活調撥商業樓面面積，作寫字樓、酒店、零售餐飲、娛樂、文化、康樂等准許用途。

甯漢豪指，放寬商業樓面可承載的商業用途組合，有可用有作文體旅設施的空間，預料包括九龍東的發展未來也陸續走（洪水橋）這個方向，不一定用作寫字樓用途，交由市場運作，當局會留意區內商業地帶用途是否有足夠彈性。

吳傑莊又關注現時使用率低的啟德郵輪碼頭的定位時，甯漢豪指郵輪碼頭的樓面面積可以善用，但希望交由文化體育及旅旅局解答。

甯漢豪（資料圖片/陳葦慈攝）

至於多個團體開始在共享觀塘避風塘舉辦水上活動及訓練課程供市民參與，今年內更會舉辦亞洲龍舟錦標賽等盛事。體育、演藝、文化及出版界霍啟剛關注，該處有不少遊艇停泊， 當舉辦水上運動時，可能有安全隱患，又指海事處雖可幫忙拖走遊艇但費用要由體育總會負責，總會未必有足夠預算，而水質問題也需要重視。

甯漢豪回應指，海域場地分工已有議員在不同場合提出，又相信分工能解決爭位問題，她指水質已較從前有改善，但需要持續監察。

霍啟剛。（直播畫面截圖）

政府宣布在啟德和東九龍建造智慧綠色集體運輸系統。發展局起動九龍東專員靳嘉燕稱政府已展開相關勘查工作，今年下半年內為項目邀請相關供應商及營運商遞交意向書，從而敲定系統及其基建設施的具體要求及設計。

她指，起動九龍東辦事處已計劃在主要發展項目，例如觀塘行動區、九龍灣行動區及啟德跑道末端的主要商業發展，提供智能公共運輸交匯處，在配備空調的乘客候車區，裝設智能資訊顯示屏。 另外辦事處協調相關部門，推展九龍東「多元組合」模式的環保連接系統的相關行人連接項目，以輔助九龍東的道路和鐵路基建設施，包括連接九龍灣商貿區的行人天橋系统；貫通九龍灣及觀塘行動區的東西行人走廊；串連觀塘及啟德發展區的跨觀塘避風塘行人及單車天橋；以及連 6 接港鐵觀塘站至翠屏海濱的行人系統。