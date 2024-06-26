AIRSIDE商廈70%租出　呎租高九龍東一倍　南豐料龐大空置需時消化

南豐集團旗下全新商場AIRSIDE去年9月正式開幕，集團今日（26日）公布AIRSIDE寫字樓租務成交率已達70%，合共租出近85萬平方呎，租金平均呎價為35至50元，較九龍東甲級商廈租金每平方呎25元高出近一倍。



AIA承租四層寫字樓 成最大手租務成交

南豐表示，AIRSIDE寫字樓部份吸引多個跨國企業，包括友邦香港（AIA）、法國賽博集團（Groupe SEB）香港分公司、華僑銀行香港（OCBC Hong Kong）、保誠保險（Prudential）及 PUMA等等。

另外，南豐集團總部亦已於五月正式進駐。當中友邦香港AIA已租用四層合共約15萬平方呎辦公室，預計今年年底入伙，按租用面積計算，屬全港本年度迄今最大手租務成交。而全港5萬平方呎或以上甲級商廈大手租務成交個案當中，AIRSIDE佔70%。

左起：南豐集團香港地產處執行董事許謙讓、南豐集團市務及傳訊部副總經理李樂敏。（柳英傑攝）

南豐許謙讓：龐大空置量需時消化 強調「做好自己」

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，項目寫字樓目前租金水平由35至50元仍在公司預算範圍，強調未有折讓，而未來一年視乎經濟環境，租金仍有上調空間。

而本港寫字樓空置率高企，許謙讓指出如此龐大的空置單位需要一段時間消化，惟只能「做好自己」，另指對自己租務後市頗有信心。再指，隨著樓市撒辣，形容最壞的時間已經過去，一旦美國開始減息，加上貨尾消化一定數量後，樓市可以有5至10%升幅。