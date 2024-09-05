颱風摩羯｜陳國基：指示各部門超前部署　教局盡早宣布停課安排

隨着超強颱風摩羯逐漸迫近香港，天文台宣布考慮在下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。政務司司長陳國基稱，已特別提醒各部門必須為颱風和大雨所帶來的水浸、山泥傾瀉、塌樹等風險做好超前部署，務求將颱風為香港帶來的影響降至最低。他又指示教育局，按最新風暴發展，及早同時宣布今晚及明天停課安排，確保學生安全。



他呼籲市民風暴期間應盡量留在家中，絕對不應該進行追風逐浪或其他危險活動。



陳國基。（政府新聞處圖片）

陳國基在社交平台（Facebook)上說，已指示各政府部門做好各方面的準備工作，以及應急和善後的部署，致力保障市民的生命財產和公共安全，特別提醒各部門必須為颱風以及大雨所帶來的水浸、山泥傾瀉、塌樹等風險做好超前準備。

他說相關部門幾天前已開始進行加強預防工作，包括在一些風險較高的地方，例如近岸和低窪地區、行人隧道、行車隧道等進行特別巡查及緊急清理渠道，並向位於低窪地區的村落提供沙包和裝設擋水板的設備，務求將今次颱風為香港帶來的影響降至最低；在風暴襲港期間，如出現渠道淤塞、山泥傾瀉等情況，各工務部門𠄘辦商會盡早入場清理，務求市面盡快、盡早復常。

指示教育局按風暴發展 盡早公布停課安排

此外，陳國基已指示教育局，按照最新風暴發展和天氣預報，同時宣布今晚及明天的停課安排，確保學生安全，讓家長和學生早作準備；亦指示民政事務總署透過地區網絡包括「關愛隊」，繼續協助在各區向居民發放最新的颱風消息，提醒居民須採取適當的預防措施，他提到「關愛隊」隊會在颱風襲港期間，支援民政事務總署臨時庇護中心的運作，向有需要的市民提供協助。

他呼籲市民繼續密切留意天文台和各政府部門發放的最新消息，做好防風措施，注意安全，風暴期間應盡量留在家中，絕對不應該進行追風逐浪或其他危險活動，因為不但危害自己的生命安全，甚至會危害拯救人員的安全。他說，各部門會繼續堅守崗位，確保颱風襲港的準備、應急和善後工作都能落實到位，保障市民的生命財產和公共安全。

他又指，「八號波」生效期間，保安局轄下緊急事故監察及支援中心會實時監察市面情況，迅速作出評估，協調各政府部門制訂相應的應對方案和措施；運輸署緊急事故交通協調中心會與公共交通營辦商保持緊密溝通，並向市民發放最實時交通資訊，做好協調應變，應對颱風期間出現的緊急事故，以及在颱風過後，盡快確保公共交通服務回復正常。