颱風摩羯．港鐵打風安排｜下午3時加強至繁忙班次　服務一文看清

「摩羯」增強為超強颱風，預計今晚（5日）至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過。天文台表示，會考慮在今日下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。8號颱風下有無港鐵？9號風球返唔返到屋企？下文一文看清。



港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會提早於下午3時起逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會**繼續服務*，我們呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫。期間，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。港鐵已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。

高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後**維持正常*。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306 網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊。

1號戒備信號及3號強風信號 維持正常服務

港鐵較早指，當1號戒備信號及3號強風信號生效時，港鐵服務維持正常。當即將改發8號烈風或暴風信號時，港鐵繼續維持正常服務，有需要時會逐步加密班次。

8號烈風或暴風信號 港鐵、輕鐵有限度服務 港鐵巴士首三小時維持服務

當8號烈風或暴風信號生效時，港鐵列車和輕鐵會維持有限度服務，港鐵巴士則會在8號信號懸掛3小時後暫停服務。然而，如天氣突然惡化，為確保乘客及人員安全，列車、輕鐵和巴士服務可能需要作出調整。

9號或更高信號 露天段服務即時暫停

9號或更高信號生效時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站。在9號風球生效後所開出的列車班次均不會行駛露天段，以保障乘客和人員安全，隧道段則維持有限度列車服務，班次較疏。

港鐵呼籲乘客在惡劣天氣期間，密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306 網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊，以便及早計劃行程。

改發較低信號後恢復服務的安排

改為8號烈風或暴風信號

港鐵指，由於可能要清理路軌上的雜物及復修受損的設備，同時亦需要時間調配列車，露天段列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏；而港鐵巴士繼續暫停服務。

改為3號強風信號

港鐵指，當8號烈風或暴風信號改為3號強風信號時，港鐵巴士會恢復服務，而鐵路服務會在有需要時加密班次。港鐵又提醒，部分車站或會實施客流管理措施，請預留額外乘車時間。

清晨及深夜/非服務時間發出或改發8號或以上警告信號

港鐵在8號或以上警告信號於清晨或深夜乘客量較低期間生效時，將提供有限度服務。若於非服務時間內生效，服務安排將於首班車開出前，在MTR Mobile手機應用程式及港鐵網站公佈。