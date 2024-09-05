颱風摩羯｜海口、湛江宣布實施「六停」　中央氣象台續發紅色預警

今年第11號颱風「摩羯」強勢來襲，並已加強為超強颱風級。為了應對，自昨晚（4日）起，海南海口及廣東湛江先後宣布在全市範圍內實施「六停」。而中央氣象台今日（5日）繼續發布台風紅色預警。



廣東南部沿海將有大到暴雨

據中央氣象台消息，今日清晨5時，「摩羯」中心位於廣東徐聞東偏南方大約630公里的南海北部海面上，即北緯19.0度、東經116.0度，中心附近最大風力有17級（58米/秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑300-350公里，十級風圈半徑140公里，十二級風圈半徑80公里。

「摩羯」預計將以每小時10-15公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大，將於明日（6日）下午至夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，15-17級，50-58米/秒），後日（7日）淩晨移入北部灣海面，爾後趨向中越交界，強度逐漸減弱。

「摩羯」未來72小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

中央氣象台預報，今日8時至明日8時，台灣海峽、南海大部、福建中南部沿海、廣東沿海、海南島沿海、廣西沿海將有6-8級大風，其中南海北部和中部的部分海域及東沙群島附近海域將有9-12級大風，「摩羯」中心經過的附近海域的風力可達13-17級、陣風17級以上。

同時，台灣島東南部、廣東南部沿海、海南島等地將有大到暴雨，其中海南島北部有大暴雨（100-150毫米）。

未來24小時大風預報圖。（中央氣象台）

未來24小時降水預報圖。（中央氣象台）

海口：全市公交和客運全部停運

昨晚，海口市防汛防風防旱指揮部發布關於全力應對強颱風在全市範圍內實施「六停」的公告，指為確保民眾生命財產安全，決定自今日12時起在全市範圍內分批啟動「停課、停工、停運、停航、停園、停業」措施。

這些措施包括：

全市除承擔民生保障類（供水、供電、燃氣、通信、醫療等）、生活服務類（提供生活必需用品的商超、農貿市場等）單位和個人外，一律執行「六停」措施，取消各類聚集性活動。全市應急避難場所全部開放供群眾避風避險。

全市高等院校、職業學校、中小學校、幼兒園、托兒所和培訓機構停止線下教學、線下培訓和野外教學活動，妥善安置轉移相關人員。

全市旅遊景區（點）、鄉村民宿、公園、戶外遊樂場所等全部關閉停業。各旅行社停止一切旅遊相關業務。水上旅遊相關企業停止水上營業項目。禁止市民遊客冒險到沿海沿江瀕水等不安全地帶頂風涉險。

全市所有在建工地停工，所有施工作業相關人員全部停止作業。全市除承擔搶險救災和保障社會基本運行任務的生產企業外，全部停工停產。除農貿市場、商超外，網吧、酒吧、商業步行街、餐飲場所、娛樂場所、夜市等人員密集場所全部停止運營。

全市農貿市場、商超全部停止營業。

全市出租車、網約車、公交和客運全部停運。世紀大橋（圖）等橋梁隧道適時實施交通管制。（資料圖片）

全市出租車、網約車、公交和客運全部停運。對世紀大橋、江東過江隧道等橋梁隧道，根據颱風情況適時實施交通管制，除應急車輛外，其他車輛不得上路。全市通航水域內禁止船舶航行和作業（海警、海事執法艇、搶險救災船舶及經批準船舶除外），各類船舶要停放安全水域避風，撤離船上所有人員。

啟動「六停」期間，有緊急就醫等應急出行需求的市民朋友，可隨時撥打12345熱線。解除「六停」時間將視台風影響情況另行通告。

海口市有民警幫忙搬運防汛防風物資。（中國警察網）

湛江：「摩羯」可能帶來嚴重風雨影響

另一方面，據湛江市三防指揮部辦公室、湛江市應急管理局消息，預計「摩羯」正面登陸雷州半島概率大，可能對湛江造成嚴重風雨影響。湛江市三防指揮部於昨日18時啟動防風Ⅱ級應急響應。

當局要求嚴格落實「六停」（停遊、停課、停航、停工、停電、停聚），即市區所有旅遊景區停止開放、人員全部安全轉移；學校全部停課；所有水域渡口停航；所有建築工地停止施工；所有建築工地、陳舊供電區域及臨時搭建供電線路停電；所有公眾聚集場所停止活動。