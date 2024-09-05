18區天眼｜中西區區議員促加快安裝　按美英比例全港應有180萬部

中西區區議會今早（5日）召開大會，多名議員認為當局應大幅度增加安裝閉路電視，以確保市民生活安全。其中，地區委員會界別區議員李志恒指，與一些自稱更民主的先進國家相比，香港目前計劃安裝2000支是太少，認為若按美英比例，香港應有180萬部閉路電視。警方則回應稱需循序漸進，讓市民習慣及了解閉路電視的作用。



本港多區陸續加裝閉路電視，其中波斯富街電車路天橋底，已裝有天眼。（資料圖片/夏家朗攝）

政府計劃今年內於全港安裝2000部閉路電視，首階段中區會安裝20部，其中13部已於6月完成安裝，餘下7部會今年底前完成安裝。西區則有6部閉路電視，目前已安裝3部，餘下會在今年底前完成。

警方：已委託獨立顧問 確認符合私隱要求

中西區委任區議員葉亦楠關注，閉路電視系統如何處理市民私隱，及未來當局計劃在中西區內安裝多少支閉路電視。地區委員界別區議員楊學明則關注中區的閉路電視覆蓋率，及因閉路電視而偵破的案件數字。

不過，中區警區指揮官汪威遜稱，沒有備存區內閉路電視覆蓋率，他又稱已委託獨立顧問公司檢視，確認系統安排符合私隱署的要求。

楊開永（左二）批評政府在安裝閉路電視一事上各自為政，李志恒（右）更指全港應有一百八十萬部閉路電視（楊開永Fb圖片）

李志恒指按美英比例 全港應有180萬部閉路電視

地區委員會界別區議員李志恒指出，世界上很多聲稱更民主的先進國家，安裝的閉路電視數量遠超於香港，舉例美國平均約每3人有一部閉路電視，英國則是每2.6人有一部，認為香港750萬人口應至少有180萬部閉路電視，現時只有2000部，希望當局繼續安裝更多閉路電視。他認為不應涉及私隱問題，因是保護市民及大家生活質素的工作，認為市民看到西方國家的數字，應該更加接受才對。

另一地區委員會界別區議員楊開永批評，政府部門在安裝閉路電視一事上各自為政，質疑為何部門之間不能分享數據，學習內地使用一套完整的系統管理城市。汪威遜認同引入大數據對整個政府工作最方便，但目前很多系統已過時，「警隊有啲鏡頭影出嚟係起格」，形容各部門是在有限資源上做不同的事，強調已與不同部門協調，希望慢慢會改善。

保安局局長鄧炳強曾表示，會在閉路電視系統增加人工智能(AI)主動偵測罪行（黃浩謙攝）

保安局局長鄧炳強七月中接受訪問稱，會在閉路電視系統增加人工智能(AI)主動偵測罪行，自動辨識犯罪者，並能主動發警報，適用於國安案件。他也未有透露最終全港會安裝幾多閉路電視，強調視乎實際情況：「即係捉幾多賊至適量，無話適量，認為有需要、資源許可的就去做。」