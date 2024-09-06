巴黎殘奧｜港隊硬地滾球添金銀　楊潤雄致賀稱同日曾觀賽打氣

硬地滾球港隊代表何宛淇於香港時間今日（6日）凌晨，與拍檔謝德樺出戰巴黎殘奧BC3級混合雙人賽決賽，為港隊增添第3面金牌。稍早時間，港隊的梁育榮和張沅於BC4級混合雙人賽決賽，亦為港隊再添一面銀牌。文化體育及旅遊局局長楊潤雄及行會非官守議員召集人葉劉淑儀，分別向4位運動員致賀。



楊潤雄讚4位運動員展現精準技巧

楊潤雄恭賀4位運動員，他指香港代表隊在賽事中保持高度專注，展現過人戰術和精準技巧。他親身看到運動員分別在各自的雙人賽中奮鬥，感到無比振奮，這優異佳績固然是運動員努力的成果，但教練、醫護和支援團隊同樣功不可沒。

正身在巴黎的楊潤雄稍早時間在其社交平台稱，當日往不同場地觀看賽事，為港隊打氣，包括陳睿琳出戰女子SM14級200米個人混合泳賽事、余翠怡在輪椅劍擊女子花劍A級銅牌賽，以及何宛淇和謝德樺出戰硬地滾球混雙人混合賽BC3準決賽，運動員都拼盡全力，發揮水準，其中何宛淇和謝德樺更晉身決賽，期待兩人奪得金牌。

葉劉淑儀：硬地滾球隊共奪5面獎牌 實力過人

行會非官守議員召集人葉劉淑儀亦致賀，讚揚4名運動員技術出眾，在比賽中表現合拍，展現無比默契，共同為香港代表團再添兩面獎牌。香港硬地滾球隊在今屆殘奧會一共奪得5面獎牌，證明香港運動員實力過人，他們的努力付出和優異成績令全港市民敬佩和自豪。