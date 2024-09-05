世界盃預賽中國隊0-7慘敗日本　巴黎殘奧中國盲足小組賽逼平巴西

據 @中國足球隊 今日（5日）消息，國際足聯2026世界盃亞洲區預選賽第三階段第一輪日本國家男子足球隊VS中國國家男子足球隊全場比賽結束，中國隊以0-7失利。



《新華社》報道，9月3日，在巴黎殘奧會盲人足球小組賽中，中國隊0:0逼平衛冕冠軍巴西隊，中國隊全場9次射門，4次射正；巴西全隊只有2次射門，均未射正。



18強賽首輪比賽，國足以0-7慘敗於日本隊。（視覺中國）

18強賽首輪比賽，國足以0-7慘敗於日本隊。（視覺中國）

《網易體育》報道，世界盃亞洲區預選賽18強賽首輪中國客場與日本的比賽，在埼玉2002體育場進行。

第12分鐘，遠藤航頭球破門；第22分鐘，張玉寧遠射打高，這是中國全場唯一射門。

半場補時第2分鐘，三笘薰頭球錦上添花；第52、58分鐘，南野拓實連下兩城；第77、87分鐘，兩名替補出場的球員伊東純也、前田大然再入2球；補時第5分鐘，久保建英鎖定比分。

最終，中國客場0-7不敵日本。

18強賽首輪比賽，國足以0-7慘敗於日本隊。（視覺中國）

18強賽首輪比賽，國足以0-7慘敗於日本隊。（視覺中國）

據《直播吧》報道，賽後，媒體人賀曉龍在社媒點評表示，抱怨大環境不行都是藉口，國內大環境再差也不會差過巴勒斯坦，而巴勒斯坦則在客場逼平了韓國。

賀曉龍點評寫道：

比國足0-7慘敗更扎心的是，巴勒斯坦客場逼平了韓國。那個炮火紛飛的彈丸之地，怎麼產生這樣一支球隊的？中國足球此前所有的「足球人口太少」「青訓不行」「俱樂部股改得不到社會支持」「大環境太差」等種種理由，現在看來，全部都是在放屁。

你大環境再差，能有巴勒斯坦差？ ​​​

18強賽首輪比賽，國足以0-7慘敗於日本隊。（視覺中國）

中國盲人足球隊逼平衛冕冠軍巴西隊

據《新華社》消息，9月3日，在巴黎殘奧會盲人足球小組賽中，中國隊0:0逼平衛冕冠軍巴西隊。據報道，巴西隊是殘奧會盲足比賽的「霸主」。自該項目2004年進入殘奧會以來，巴西隊從未輸球，蟬聯歷屆冠軍。

中國隊在當天的比賽中拼搶兇狠，整場沒有出現明顯失誤，全場9次射門，4次射正；巴西全隊只有兩次射門，均未射正。角球機會方面，中國隊3:1領先；控球方面，巴西隊以58%佔優。

9月3日，中國隊球員朱瑞銘（右）在比賽中拼搶。（新華社）

9月3日，中國隊球員劉猛（中）在比賽中突破。（新華社）

雖無緣半決賽，但中國隊教練王桂順高度評價全隊表現，認為球員整場發揮可以得滿分。

王桂順賽後說：「無論是全隊整場表現，還是比分結果，我都非常滿意。隊員們向世界展示了中國盲足的風采，包括過硬的技戰術水平和頑強拼搏的精神風貌。他們應該以此為傲，我也為隊員們感到驕傲。無論進攻還是防守，他們永不服輸，永不放棄。直到終場前10秒鐘，鍾亮還險些完成絕殺。」