巴黎殘奧｜JK羅琳再出征　狠批「殘奧首位跨性別選手」：作弊榜樣

2024巴黎奧運有關性別判定的風波意外成為關注焦點，知名小說《哈利波特》（Harry Potter）系列作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）不停在網上發文、攻擊台灣好手林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）。



如今羅琳將怒火延燒至正在進行的巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧／帕運），攻擊目標則變成殘奧史上首位跨性別選手、意大利短跑好手佩特里洛（Valentina Petrillo），羅琳甚至狠批：「這是作弊的榜樣！」

巴黎殘奧意大利跑手佩特里洛（Valentina Petrillo）（GettyImages）

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《Variety》報道，現年51歲的視障短跑選手佩特里洛在2019年完成變性，後續便以女性身份參賽，變性前曾在男子組別贏得11次全國冠軍的她也成為殘奧史上首位跨性別選手。

佩特里洛本屆殘奧參與200米和400米項目，她2日在400米預賽中順利過關、挺進準決賽。

然而佩特里洛較為特殊的身份無疑引來先前在巴黎奧運大鬧的J.K.羅琳的不滿，她繼批評台灣好手林郁婷、阿爾及利亞女將克莉芙後，2日又在X平台開炮，痛批佩特里洛是「騙子」，更嘲諷地寫下：

為什麼對鼓舞人心的佩特里洛如此憤怒？作弊族群從未有過這樣的知名度！像佩特里洛這樣公開和自傲的作弊者證明作弊羞辱的時代已經結束。

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與中華台北選手林郁婷一同被捲入性別資格風波的阿爾及利亞拳擊女將卡莉芙（Imane Khelif）。（GettyImages）

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羅琳還狠批佩特里洛「多麼棒的榜樣！還是我們把岩士唐（Lance Armstrong）的冠軍還給他，然後向前看」。羅琳這裡提到的是前單車名將，岩士唐曾連續7次獲得環法冠軍，但後來被爆出服用機能輔助類的違禁藥物，最終於2012年被取消自1998年8月之後的所有成績，且終身禁賽。

日前巴黎奧運舉辦期間，羅琳不斷在X發文諷刺林郁婷和克莉芙「是XY染色體男性」，不過2人雙雙以金牌強勢反擊，克莉芙更委任律師、在法國對羅琳提出法律訴訟，此舉一度讓羅琳神隱、偷刪發文。

如今羅琳再度對參加殘奧的跨性別選手開炮，讓不少網友看不下去，擔心奧運期間的風波會再次上演，還有人在留言區理性解釋佩特里洛的參賽資格，不過羅琳仍堅持己見，直呼「佩特里洛就是在作弊」。

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