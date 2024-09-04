巴黎殘奧｜JK羅琳再出征 狠批「殘奧首位跨性別選手」：作弊榜樣
2024巴黎奧運有關性別判定的風波意外成為關注焦點，知名小說《哈利波特》（Harry Potter）系列作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）不停在網上發文、攻擊台灣好手林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif）。
如今羅琳將怒火延燒至正在進行的巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧／帕運），攻擊目標則變成殘奧史上首位跨性別選手、意大利短跑好手佩特里洛（Valentina Petrillo），羅琳甚至狠批：「這是作弊的榜樣！」
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《Variety》報道，現年51歲的視障短跑選手佩特里洛在2019年完成變性，後續便以女性身份參賽，變性前曾在男子組別贏得11次全國冠軍的她也成為殘奧史上首位跨性別選手。
佩特里洛本屆殘奧參與200米和400米項目，她2日在400米預賽中順利過關、挺進準決賽。
然而佩特里洛較為特殊的身份無疑引來先前在巴黎奧運大鬧的J.K.羅琳的不滿，她繼批評台灣好手林郁婷、阿爾及利亞女將克莉芙後，2日又在X平台開炮，痛批佩特里洛是「騙子」，更嘲諷地寫下：
為什麼對鼓舞人心的佩特里洛如此憤怒？作弊族群從未有過這樣的知名度！像佩特里洛這樣公開和自傲的作弊者證明作弊羞辱的時代已經結束。
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羅琳還狠批佩特里洛「多麼棒的榜樣！還是我們把岩士唐（Lance Armstrong）的冠軍還給他，然後向前看」。羅琳這裡提到的是前單車名將，岩士唐曾連續7次獲得環法冠軍，但後來被爆出服用機能輔助類的違禁藥物，最終於2012年被取消自1998年8月之後的所有成績，且終身禁賽。
日前巴黎奧運舉辦期間，羅琳不斷在X發文諷刺林郁婷和克莉芙「是XY染色體男性」，不過2人雙雙以金牌強勢反擊，克莉芙更委任律師、在法國對羅琳提出法律訴訟，此舉一度讓羅琳神隱、偷刪發文。
如今羅琳再度對參加殘奧的跨性別選手開炮，讓不少網友看不下去，擔心奧運期間的風波會再次上演，還有人在留言區理性解釋佩特里洛的參賽資格，不過羅琳仍堅持己見，直呼「佩特里洛就是在作弊」。
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