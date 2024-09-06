香港要改革｜李慧琼：強化宣傳及主動聯繫　雙管齊下吸高端人才

全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼再次在報章撰文，指三中全會有關深化改革的《決定》明確指出要「支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地」，為香港在人才引進方面設定新目標。她指，《決定》強調的重點是「國際」和「高端」，未來香港應雙管齊下，既強化海外宣傳，又要主動出擊聯繫全球高端頂尖人才，吸引他們來港發展。



李慧琼（中）指香港要雙管齊下吸引全球頂尖人才（梁鵬威攝）

李慧琼在《香港商報》撰文指，中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確指出，要「支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地」。

民建聯早前邀請勞工及福利局局長孫玉菡會面，就優化「人才計劃」提出建議，包括促請政府盡快公布新一輪「人力資源推算」，為制定針對性策略提供依據，同時在確保本地勞工優先就業的基礎上，合理吸引更優秀的人才；根據「未來人才需求清單」，推出「高才通計劃2.0」，轉而關注特定「學科」或「研究領域」的排名，吸引符合香港產業發展需求的高端人才；政府應針對人才短缺或具有發展潛力的行業，制定短期、中期及長期的人力發展策略，明確哪些行業需引進外部人才，哪些行業需加強本地人才培養。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

雙管齊下 加大海外宣傳及主動聯繫國際頂尖人才

她認為，為配合三中全會要求，香港未來應雙管齊下，「國際」層面，香港需加大海外宣傳力度，特別針對那些擁有豐富高端人才資源的地區，如中東、歐洲等，通過多種管道展示香港擁有獨特的國際化環境、自由開放的氛圍，及充滿活力的城市生活。利用國際媒體、網絡平台和文化交流活動等多種形式，提升香港在全球範圍內的知名度和吸引力，讓更多國際人才了解並嚮往來香港發展。

「高端」層面，香港應更加主動，不僅是等待人才主動申請，更要主動尋找並聯繫全球範圍內的頂尖人才，包括與國際知名高校、科研機構和企業集團建立長期合作關係，共同舉辦人才招募活動；利用大數據和人工智能技術，明確定位並接觸潛在的高端人才；與企業共同組建專業的人才尋訪團隊，深入國際市場，直接與目標人才進行溝通交流，展現香港對他們的熱情歡迎和真誠邀請。