三中全會｜李慧琼稱香港須回應改革期望急起直追　否則淪龜兔賽跑

中央宣講團成員早前來港宣講中共二十屆三中全會精神，全國人大常委李慧琼今日（31日）在電視節目表示，香港要回應改革期望，也必須承認香港社會雖有進步，但是某些方面步伐緩慢，亦有市民也覺得香港落後，如不急起直追，恐怕會變成「龜兔賽跑」，亦難講香港會是「烏龜還是兔子」。



李慧琼（中）（梁鵬威攝）

創科較深圳及美國矽谷不足 應完善配套

李慧琼在節目中表示，香港要思考如何推動發展，以及貢獻國家改革方向，直言香港要回應改革期望，而土地開發、創科等效率都有待加快。她認為，香港某些方面發展步伐緩慢，有市民覺得香港處於落後，舉例指科技發展方面本屆政府急起直追，但較深圳或美國矽谷仍有不足，故特區應思考如何推動整個配套。

李慧琼又表示，應承認香港社會有進步，但是若然沒有急起直追，就會造成「龜兔賽跑」的局面，而難講香港究竟是烏龜，還是兔子。

港珠澳大橋。（香港01資料圖片）

大灣區應透過制度創新 建立更便利機制

對於三中全會《決定》提及強化大灣區規則機制對接。李慧琼認為，香港的要求和內地的要求不同，例如與內地、澳門驗車程序方面不同，如經港珠澳大橋往澳門要3次驗車、購買3份保險。她認為，由此可見與內地、澳門的部分規則上沒有對接，認為大灣區應透過制度創新，建立更便利的機制。