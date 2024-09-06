國際時尚匯展聯手點五步導演詮釋本地時尚　陳祖恒讚揉合香港文化

由貿發局主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助的亞洲時裝界年度盛事「CENTRESTAGE」（香港國際時尚匯展）周三（4日）起舉行，雖然8號風球打亂部署，但隨着8號風球除下，已經重新開放，展期更延長至今日（6日）晚上7時半、明日（7日）晚上7時正。



時裝Show在故宮文化物館舉辦，紡織及製衣界立法會議員陳祖恒亦有到場欣賞，指今次活動邀得揚威國際的香港時裝設計師Robert Wun（雲惟駿）參與，可謂相得益彰。



余香凝出席了9月4日的「CENTRESTAGE」（香港國際時尚匯展）。（貿發局）

余香凝、許廷鏗出席周三時裝Show

今次時裝Show再度有跨界別合作，夥拍《點五步》導演陳志發以電影故事手法，演繹4個香港品牌的最新系列作品，余香凝、許廷鏗、伍允龍、丁子朗等多名藝人出席。

陳祖恒指，今次時裝Show以「Home Coming」為主題，作品既揉合了香港文化、情懷及香港女性剛柔並重的形象，同時穿上作品行時裝騷的模特兒也涵蓋不同年紀、界別、地域等，充分體現香港包容並蓄的精神，並反映香港是具多元、包容及開放的國際城市。

陳祖恒指展覽反映香港業界深厚實力

他趁此機會拜訪了來自新加坡、柬埔寨等海外業界及展商，指「CENTRESTAGE」讓他感受到本港業界的深厚發展底蘊和實力，也充分反映出香港具備打造成亞洲區內的時裝紡織樞紐之獨特條件和優勢。

陳祖恒希望希望政府繼續支持業界發揮優勢，結合資源打造「香港時裝設計周」成國際時裝、文化及旅遊盛事，讓本港時裝盛事做大做強。