CENTRESTAGE 2024｜香港國際時尚匯展最後召集　探索時裝多元風格

【CENTRESTAGE 2024】由香港貿易發展局 （香港貿發局） 主辦的年度亞洲時尚盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展），日前由CENTRESTAGE ELITES時裝騷揭開序幕，國際殿堂級高訂時裝設計師 Robert Wun（雲惟駿）回歸香港，於香港故宮文化博物館送上「Home Coming」時裝騷，別具意義。而CENTRESTAGE其他精彩活動亦如火如荼進行中，大家把握最後召集機會登記入場；與此同時，《一物》亦跟兩個本地時裝單位訪談，細說香港時尚故事。



雲集國際頂級知名品牌的CENTRESTAGE於香港會議展覽中心舉行（CENTRESTAGE）

今屆CENTRESTAGE大型開幕匯演CENTRESTAGE ELITES已圓滿落幕，生於香港的國際殿堂級高訂時裝設計師 Robert Wun隆重回歸，剛巧今年是其品牌成立十周年重要日子，「Home Coming」時裝騷登陸香港故宮文化博物館，Robert Wun再次施展時裝說故事的妙法，服裝的夢幻柔美、故宮文化博物館的古典韻味，融為一場華麗時尚盛宴，美麗地「回家」，令在場觀眾無不動容。

另一邊廂，《一物》在CENTRESTAGE遇上兩個本地品牌：KnitWarm和Bettie Haute Couture，他們從科研與工藝的角度，將香港時尚故事媚媚道來。

本地創新針織物品牌KnitWarm代表（黃寶瑩攝）

由香港發明、百分百本地製造的創新針織物品牌KnitWarm（暖之織），已在全球榮獲70多個創作獎項，絕對是本地科技衣物的驕傲，KnitWarm品牌代表道出怎樣在時裝與科技之間建立微妙的關係：「縱然有時大家覺得科技與時裝不能混為一談，但KnitWarm的理念卻是放在研發布料上，這種非一般的針織物，只要接上5V2A行動電源便會在30秒內自行發熱，原理是運用3D針織工藝把鍍上純銀的導電紗線織入布料之中，形成柔軟屈曲的電路進行發熱，其好處是能夠保持傳統針織服的舒適感外，亦可提出熱力保溫效果。」

這次CENTRESTAGE活動中，KnitWarm帶來了剛在澳洲時裝周首度亮相與時裝品牌INJURY的聯乘作品，HEAT KNIT TOP再次利用升溫智能針織專利技術，無縫融入到INJURY的前衛設計中，將時尚與功能完美地結合，衫身上的「HEAT」字樣也為設計添上保暖的意思，玩味十足。再談到KnitWarm參加本屆CENTRESTAGE的感受：「作為在香港科學園的研發品牌，也非常榮幸能夠參與本地最大型的時裝盛會，相信透過這次機會能夠認識世界不同的設計師，尋找更多合作機會與空間。」

Bettie Haute Couture品牌創辦人蔣韻薇（黃寶瑩攝）

Bettie Haute Couture的創辦人蔣韻薇（Bettie Jiang）畢業於世界六大時裝學府之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），修讀Fashion Design and Surface Textiles的她曾於著名時裝品牌Alexander McQueen工作，並參與品牌2009年春夏系列的設計，與McQueen共同創作此系列的經典蜂鳥骷髏頭圖案。在McQueen工作的經歷亦啟發了Bettie之後將手繪花型作為其個人品牌中的代表特色。於2019年創立Bettie Haute Couture，過往工作經驗不僅對紡織面料有深入認識，也擅長利用細膩工藝和面料細節設計出高級訂製服，強烈的幾何線條美學構成Bettie Haute Couture獨特的品牌風格 。

說到在本地作為一名時裝設計師與外國有何分別與困難之處，Bettie指出平衡的重要性：「在香港這個國際化的城市工作，有時候創作上不能夠過於自我中心出發，因為需要了解與迎合市場或客人的要求，再加上香港人對於時裝的了解都很多元化，所以創意與商業之間應取其平衡點，雖然不時出現難處，但自己也很享受這種挑戰。」Bettie再分享她自己身穿的設計，「這套表面看起來像一套灰色的商務西裝，不過在手袖細節上卻轉成闊身裇衫剪裁，長度亦巧妙地改成短身，令西裝減輕傳統正裝感，無論在日常或活動中穿用均不失優雅。」

看過了不同的時尚故事，CENTRESTAGE還有很多精彩活動，灣仔香港會議展覽中心有來自18個國家及地區，逾250個品牌參加的展覽，又設立5大展區，由工藝Craftsmanship 、前衛設計Contemporary、青春氣息Urban、運動時尚Athleisure與循環時尚Circular Fashion，細味不同地區不同風格的時裝設計，感受時尚世界的多元性。現場更設有至潮打卡場景，仲可以換領限量精品，又或者想選購各品牌的罕有樣品，把握最後機會免費登記入場。

ROKSANDA設計以立體剪裁及用色大膽見稱（ROKSANDA）

而首次組團的英國駐香港總領事館帶來 8 個英國品牌的循環時尚服飾同樣不容錯過，當中包括天后 Lady Gaga、美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）和英國皇妃Kate Middleton等都喜愛的品牌ROKSANDA，令大家可以近距離接觸到英國時裝設計大師Roksanda Ilinčić立體剪裁及用色大膽的作品。

最後，還有於明晚壓軸上演的香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）， 日本時裝品牌doublet創辦人兼設計師井野將之擔任嘉賓評判，聯同專業評判團，評選四大獎項得主，而市民同樣可參與其中，網上投選「我最喜愛系列」作品，一起為香港時裝設計界尋找有力接班人。

CENTRESTAGE最後召集，探索最新時尚潮流，立即登記入場證：https://bit.ly/46G6oUf

【CENTRESTAGE 香港國際時尚匯展 2024】

日期：9月6日（星期五）

時間：延長開放至19:30

日期：9月7日（星期六）

時間：10:00 - 19:00

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道1號）

費用：免費

主辦機構：香港貿易發展局

主要贊助機構：香港特別行政區政府「文創產業發展處」*

*免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。