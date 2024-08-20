國際時尚匯展首度4天展期讓公眾免費進場　可即場買服裝及配飾

亞洲時裝界年度盛事CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）將於9月4至7日在灣仔會展舉行。展覽將首度一連四天同時開放予業界買家及公眾人士免費入場，讓更多對時裝有興趣的本地市民及內地、海外訪客可以參觀及選購場內多個設有零售的品牌服裝及配飾。



國際時尚匯展由貿發局主辦、文創產業發展處資助。開幕時裝騷 CENTRESTAGE ELITES 會於展前一天（9月3日），在西九文化區香港故宮文化博物館上演。今屆邀請到首位躋身巴黎高級訂製時裝周的香港時裝設計師Robert Wun（雲惟駿）參與，他將以Home作為是次時裝騷主題。

這將是雲惟駿首次回歸香港的時裝騷，不過不會開放予公眾入場欣賞，但公眾可在CENTERSTAGE網站、貿發局YouTube頻道和Facebook專頁，以及多個網上平台，例如Viu TV App及 Yahoo HK觀看。

香港貿發局副總裁張淑芬（中）指出，過夜會展旅客留港時間較長，人均消費超過8,000元，較整體旅客人均消費高兩至三成。（貿發局提供圖片）

貿發局副總裁張淑芬表示，今屆將一連四天開放與業內人士及公眾參觀，歡迎本地公眾及海內外訪客親臨會場購買，以支持本地的時裝業。她表示，會展業對整體經濟十分重要，會展業服務輸出的主要收入來源之一，是海內外旅客來港的消費。

根據旅遊發展局數字，2024年今年上半年訪港過夜會展旅客約有70萬人次，回復至2018年同期約八成，為復蘇最快的客群。張淑芬表示，過夜會展旅客留港時間較長，人均消費超過8,000元，較整體旅客人均消費高兩至三成；展覽會帶來的開支及就業機會，除了令展覽場地營運商、展覽主辦機構及展台承包商獲益外，也惠及廣告、酒店、零售及餐飲業。