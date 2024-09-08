巴黎殘奧｜李家超賀港隊獲佳績︰展現香港精神　每位都是生命鬥士

巴黎殘奧將在本港時間周一凌晨閉幕，港隊奪得三面金牌、四面銀牌和一面銅牌，共八面獎牌，創下自2016年里約殘奧會以來的最佳成績。行政長官李家超祝賀中國香港代表團在今屆殘奧會取得佳績，讚揚各運動員在賽場上拼盡全力，向世界展現出不屈不撓的香港精神和香港殘疾運動員的超卓實力，形容無論賽果如何，他們每一位都是生命的鬥士。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港運動員在比賽中悉力以赴，表現頑強的毅力，克服逆境，他們背後都有一個感人勵志的故事，無論結果如何，他們的努力和拼搏精神都值得讚賞，希望他們繼續保持這份熱情，為自己的夢想奮鬥。



港隊在巴黎殘奧中硬地滾球項目再奪一金一銀（中國香港殘疾人奧委會圖片）

李家超說每位運動員憑着無比毅力和決心，克服種種障礙，堅持刻苦訓練，成功踏上殘奧會的舞台，盡展所長，綻放光芒，無論賽果如何，他們每一位都是生命的鬥士，也是香港市民心中的英雄和榜樣，令人深感驕傲和自豪。

巴黎殘奧於當地9月5日舉行硬地滾球混合雙人賽BC4級決賽，梁育榮和張沅奪得一面銀牌。（Getty Images）

出戰今屆殘奧會的中國香港代表隊成員，除資深運動員外，亦有首次參加殘奧會的後起之秀，李家超說他們在賽場上發揮團體合作精神，互相扶持，共同展現過人技術和專業精神，一次又一次創下佳績，實在難能可貴，感謝教練團隊、醫療人員和支援團隊對各位運動員的付出和悉心培育，又肯定香港體育學院、中國香港殘疾人奧委會和各體育協會多年來在推動本地殘奧運動發展方面的貢獻。

港隊在巴黎殘奧中硬地滾球項目再奪一金一銀（中國香港殘疾人奧委會圖片）

李家超提到，特區政府全力支持展能體育發展，在今個財政年度投放於推動殘疾人士體育發展的預算開支超過1.3億元，較五年前增幅超過四成；去年六月，文化體育及旅遊局與中國香港殘疾人奧委會合作，推出殘疾運動員就業及教育先導計劃，協助殘疾運動員學習在退役後轉型發展所需的技能和知識，至今已有超過140名殘疾運動員參與計劃。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港運動員在巴黎殘奧會再接再厲獲得佳績，實在令人鼓舞。（楊潤雄Facebook）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港運動員在巴黎殘奧會再接再厲獲得佳績，實在令人鼓舞，感激運動員為香港寫下了殘奧會輝煌的篇章。他續說，運動員在比賽中悉力以赴，表現頑強的毅力，克服逆境，他們背後都有一個感人勵志的故事，所以無論結果如何，他們的努力和拼搏精神都值得讚賞。希望他們繼續保持這份熱情，為自己的夢想奮鬥！以他們為榮！