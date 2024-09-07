巴黎殘奧｜陳浩源陳睿琳任閉幕禮持旗手 港隊3金4銀1銅告別巴黎
撰文：李思詠
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香港隊已經完成巴黎殘奧所有賽事，憑游泳、羽毛球及硬地滾球合奪3金4銀1銅共8面獎牌。巴黎時間明晚（8日）的閉幕禮，陳浩源及陳睿琳將為港隊持旗，其中陳浩源繼開幕禮後，再為港隊擔此大任。
香港隊巴黎殘奧成績
金牌
硬地滾球 BC3混合雙人 何宛淇/謝德樺
硬地滾球 BC3女子個人 何宛淇
硬地滾球 BC1男子個人 龍子健
銀牌
羽毛球 WH2級 陳浩源
硬地滾球 BC4女子個人 張沅
硬地滾球 BC4混合雙人 梁育榮/張沅
游泳 女子S14級100米蝶泳 陳睿琳
銅牌
游泳 女子SB6級100米蛙泳 吳卓恩
巴黎殘奧將於周日晚閉幕，港隊已完成所有賽事，合力奪得3金4銀1銅共8面獎牌，其中硬地滾球隊成為大贏家，3面金牌分別來自港隊今屆第一金龍子健，何宛淇則取得兩金，包括個人賽及伙拍謝德樺的混合雙人賽，梁育榮及新星張沅亦為港隊增添銀牌。
游泳隊「女飛魚」陳睿琳和吳卓恩分奪銀、銅，也是港隊耀眼的運動員。
陳浩源更寫下完美結局，先在開幕禮任持旗手，比賽中亦取得銀牌，如願比上屆更進一步，閉幕禮他再次被委以重任，與陳睿琳一起為港隊持旗，正式告別國際賽的陳浩源，巴黎之旅說得上無憾。
陳浩源在社交網站發文講及閉幕持旗感受：「再一次成為持旗手，係開心，係感動，係榮幸！」他續說：「攞獎牌嘅運動員已經有足夠嘅光環，反而未能獲得獎牌嘅運動員需要大家更加大力嘅支持，去推動佢哋未來可以成功咁踏上頒獎台，登上人生嘅高峰。簡單地希望，大家唔好贏嘅捧，輸嘅踩，支持香港隊，就支持晒我哋23個運動員。我哋係一個Team，We Are Hong Kong！」
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