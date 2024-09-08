巴黎殘奧｜中國無臂飛魚刻苦訓練彌補缺憾　首戰殘奧掃4金2銀

沒有雙臂，以頭觸池，是中國泳手郭金城的招牌，郭金城卻以馬達一般的雙腿，彌補失去雙臂的缺憾。

為了首征巴黎殘奧，這名23歲的「無臂飛魚」特意剃光頭，只求更佳的成績。郭金城在花都展示統治力，勇奪4金2銀，如願登上殘奧頒獎台最高一級。



中國無臂飛魚郭金城。（路透社）

殘疾人游泳世錦賽｜中國泳手一日兩破世績 缺雙臂50米自由泳封王

2023年，對郭金城的游泳生涯非常重要，先在殘疾人游泳世錦賽，一日兩破男子S5級別50米自由泳的世界紀錄，更是該組別史上首人突破30秒以內的大關；其後的杭州亞殘運再掃3金3銀，這名「無臂飛魚」除了實力強橫，還有他不顧一切、毫不錫身地以頭部高速撞向池邊。

郭金城在今屆巴黎殘奧，延續過往大賽的傳統，為了減低水阻而特意剃光頭。巴黎殘奧是這名中國「無臂飛魚」的殘奧地標戰，他一口氣出戰9個項目，四個泳式與混合泳全數出賽，郭金城在S5級別男子50米自由泳及50米蝶泳，以打破世界紀錄的時間奪金，其後與隊友在接力再摘兩金，加上50背與100自的銀牌，首征殘奧即6度登上頒獎台，拿下4金2銀。

郭金城首戰殘奧即奪4金2銀。（路透社）

郭金城在殘奧奪牌後，第一件事是為獎牌拍照，然後傳給遠在老家滄州的父母，分享這份喜悅。郭金城在中國深夜時份登場爭牌，縱然如此，郭金城的父母依然留守電視機前觀看直播，令郭十分感動：「我沒有想過父母如此晚還堅持看比賽，他們第一時間見證我奪冠，我十分高興。」

為了改善戰績，郭金城特意改變換氣方式。（路透社）

為了爭取佳績，郭金城透露他特意改變呼吸方式，「每次換氣會浪費0.2秒，日夜鍛煉下，50米由換氣3次減少至1次，為自己帶來更多優勢。」

郭金城早年為了在50自突破30秒大關而傾盡一切，但一直只差一點點，他與教練商量後嘗試減少換氣次數。郭金城為了練氣，不論日間在游池或晚上在家中的臉盆，每次都練到差不多窒息才停止，甚至患上氣喘，但他的閉氣時間慢慢由1分鐘至2分鐘。

即使雙臂殘缺，沒有影響郭金城的游泳生涯。（路透社）

郭金城6歲時因遭電擊失去雙臂，需由父母照顧。12歲時，他參加河北省殘疾人游泳隊選拔，順利入選，受訓成為專業運動員。他的雙臂殘缺，平衡控制較差，所以他訓練時胸前要綁上1.5公斤重的槓鈴，增加負重，控制好平衡力。

每次觸池時，郭金城需以頭代手觸池，每次也是用盡全力撞向池邊，他在訓練時經常撞至頭部腫起及流血，但郭完全不理會，「出戰亞殘運、殘奧等大賽，就在一瞬間定勝負，所有泳手在衝刺一刻也拼盡全力撞上去，要奮力才有佳績。」

縱然受身體所限，郭金城沒有為自己找藉口，就是無臂飛魚的成功之道：「要提升個人能力或成績，從來都沒有捷徑，只好有每天堅持不懈地訓練，不斷突破自己，才可成為自己的英雄。」