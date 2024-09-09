蛻變計劃｜梁愛詩：給曾犯事年輕人自新機會　以構建和諧社會

前律政司司長梁愛詩在專門幫助近年獲釋被捕年輕人「蛻變計劃」影片中指，年青人是社會未來棟樑，那些曾被誤導、或想不透、犯了事的人，若他們知道自己的過錯，亦承擔了法律責任，一定要給予機會，讓他們自新。她指，中央領導人一直很重視年輕人，特首也曾指若一個人犯了事，一定要給他們機會重新投入社會，社會也有責任教育他們，讓他們明白過錯，以構建和諧社會。



梁愛詩（蛻變計劃影片截圖）

「蛻變計劃」於2020年由宋恩榮及宋陳寶蓮等一群學者及專業人士成立，為近年被捕的年輕人給予輔導等支援，2021年為獲釋年輕人提供協助，讓他們重返社會。梁愛詩在影片中指，年青人是社會未來棟樑，那些曾被誤導、或想不透、犯了事的人，若他們知道自己的過錯，亦承擔了法律責任，一定要給予機會，讓他們自新。

她反問，若果他們沒有工作機會，那他們又怎樣重投社會？又怎會改過？她強調，重新給他們一個機會很重要，有助他們重投入社會。若果只談懲罰，是不會改變他們對社會的看法。

中央領導人重視年輕人 是未來建設力量

梁愛詩指，一直以來社會是希望幫助釋囚重投社會，不是只有懲罰，希望他們能改過自新。中央領導人一直很重視年輕人，認為是未來社會的建設力量。特首也說過，若一個人犯了事，一定要給他們機會重新投入社會。

她認為，社會也有責任教育他們，讓他們明白過錯，若他們已接受教育，應給予他們機會重投社會。否則他們若對社會不服的話，又怎能作出貢獻？尤其是說和諧社會很重要，若年輕人心裏有不忿、充滿怨氣，又怎會有一個和諧社會。