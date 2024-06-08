反修例｜沙田衝突兩受傷警入稟　兩刑滿人士分別遭追約170萬賠償

2019年7月14日沙田新城市廣場衝突中，兩名便衣警疑遭示威者襲擊受傷，他們其後各自入稟向3被告追討賠償。其中一名暴動罪罪成、已於去年刑滿出獄的示威者接受媒體訪問指，上月接獲律政司代警務處處長發出的信件及繳費單，要求按《僱員補償條例》於14日內繳付兩名警員合共約172.5萬元賠償，包括他們分別336日及42日的全薪病假等，否則會遭律政司民事追討賠償，連同利息訟費。報道同時提及，另一名涉及沙田衝突刑滿出獄人士，亦遭律政司追討約161萬元。



2019年7月沙田新城市廣場有激烈衝突。（資料圖片）

2019年7月14日，沙田新城市廣場爆發反修例衝突，梁柏添於案中被控暴動罪成入獄，去年刑滿出獄。他接受《HONG KONG FREE PRESS》訪問時展示律政司上月13日發出的律師信及繳費單，要求其在5月27日前賠償172.5萬元。

信中指，梁當時襲擊兩名警員致受傷，其中一名警員放取336天全薪病假，另一警員則放42天及獲1%永久喪失工作能力補償。律政司代警務處處長，根據《僱員補償條例》追討相關費用，合共172.5萬元。

信中稱梁若未能按時繳付費用，律政司會循民事追討，包括相關利息及訟費。

根據法庭紀錄，兩名受傷警員曾於2022年向包括梁柏添在內兩名示威者索償，入稟狀稱其中一名警員事後左眼眼眶周邊、左上頜及鼻子骨折，出現雙重眼影及黃色影像；另一警員頭皮裂傷須縫針，面部、手肘、腿、右上胸有磨損及瘀傷。