中秋節｜食環署街市擬推消費儲印花換禮物　楊永杰冀多推活動吸客

環境及生態局副局長黃淑嫻昨日（10日）偕A4聯盟立法會議員楊永杰、多名區議員及街市販商代表，先後視察黃大仙大成街街市及紅磡街市，了解衞生環境及營運困難。楊永杰反映紅磡街市人流一般，食環署透露計劃舉辦中秋消費儲印花換禮物活動，顧客在街市消費即可獲得一個印花，儲滿一定數量可換應節小禮物，冀帶動人流和消費。



9月10日，環境及生態局副局長黃淑嫻偕A4聯盟立法會議員楊永杰、多名區議員及街市販商代表，先後視察黃大仙大成街街市及紅磡街市。（楊永杰提供）

視察黃大仙大成街街市期間，楊永杰反映大成街街市的設計較深，三個樓層的通風管道相應較長，需要定期清理塵垢使通風管道發揮最佳功能。檔販向機電工程署申請協助清理通風管道需時，即使食環署每月清洗風葉亦無濟於事，為免街市夏日焗熱難耐，建議食環署與機電工程署協商恢復駐場技工清理管道，以確保街市室內有效通風換氣。

9月10日，環境及生態局副局長黃淑嫻偕A4聯盟立法會議員楊永杰、區議員馮健樂、楊諾軒、林博、李超宇視察黃大仙大成街街市及紅磡街市。（楊永杰提供）

大成街街市台商協會會長李炳南、大成街街市台商協會主席張浩文則反映，食環署自兩年前起在大成街街市試驗引入酒精捕鼠器，有關試驗計劃成效不俗，目前街市鼠患問題已有明顯改善，期望局方早日解決通風問題，以免減少人流，影響生意。

視察紅磡街市期間，楊永杰認為紅磡街市的通風較大成街街市好，但街市人流一般，建議多做節日及主題推廣活動吸引顧客。食環署向他透露擬推中秋節消費儲印花換禮物活動。（楊永杰提供）

視察紅磡街市期間，楊永杰認為紅磡街市的通風較大成街街市好，但街市人流一般，建議多做節日及主題推廣活動吸引顧客。食環署向他透露臨近中秋節，已計劃舉辦中秋推廣活動，譬如顧客在街市消費即可獲得一個印花，湊夠一定數量可換應節小禮物，以增加節日氣氛、帶動人流和消費。

9月10日，環境及生態局副局長黃淑嫻偕A4聯盟立法會議員楊永杰、多名區議員及街市販商代表，先後視察黃大仙大成街街市及紅磡街市。（楊永杰提供）

紅磡街市枱商互助委員會主席陳偉波反映，儘管紅磡街市出租率一直維持約96%的高水平，但由於空置攤檔面積較小，影響吸引力，建議將兩個相連攤檔打通變成大攤檔，增加租出的機會。紅磡街市枱商互助委員會副主席王炳賢反映，部分檔販有意退休，期望政府考慮誘因鼓勵年長的街市檔販退還攤檔，同時食環署在重新競投攤檔時，考慮吸納年輕和有實力的人士入場，增添街市的活力。

陪同視察的包括區議員馮健樂、楊諾軒、林博、李超宇。

傳媒查詢：楊永杰 97472315